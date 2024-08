Los chats entre diputados libertarios: así se gestó la polémica reunión con genocidas en Ezeiza

Los mensajes son previos al encuentro. Pertenecen a un grupo de WhatsApp que creó el cura Javier Olivera Ravasipara comenzar a planificar el encuentro y debatir el proyecto para liberar a los genocidas.

Los chat

El 23 de febrero, el cura Javier Olivera Ravasi sumó a la diputada Lourdes Arrieta al grupo y escribió: "Confirmados para la reunión del 14 de marzo, 19.30 hs en Montevideo 871, Caba. Reunión informal y reservada por tema proyectos militares. Padre Javier; dip Alida Ferreyra; dip Beltran Benedit; dra Laura Olea; Dr. Saint Jean; Dip Celeste Ponce; dip Carlos Zapata; dr Eduardo Riggi; Dip Lourdes Arrieta. Enlistarse por favor.

Un integrante del grupo respondió: "Muchas gracias!! Bendiciones!! A disposición, allí estaré".

El 2 de marzo confirmó Alida Ferreira y se sumó el abogado Enrique Munilla.

El 6 de marzo el cura volvió a insistir para que confirmen presencia e informaba que había comprado empanadas. "Así que no falten. Súmense porfa", escribió. Ese mismo día se suma al chat Lilia Lemoine manda un emoji de una pulgar haciendo ok sumándose a la reunión. La diputada había dicho que no había participado de ninguna reunión.

El 11 de marzo Benedit comenta que acaba de tener una charla con el jefe del servicio penitenciario, Fernando Martínez. quien les iba a facilitar el acceso a la cárcel. Luego Ravasi escribió que Benedit había hablado con Patricia Bullrich para quienes deseen sumarse a reunión a visitar a los "presos políticos" detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza, Marcos Paz se les facilite sin inconvenientes. "Ya está hablado", indicó.

Luego Ravasi sumó al diputado Santiago Santurio y le dio la bienvenida. "Como hemos dicho al resto que fue entrando, este chat es reservado. Colocó acá el listado de los confirmados ya para este jueves. Bendiciones", expresó.

Acto seguido Benedit escribió: "No se olviden de la visita a los penales el viernes, es muy importante y nos esperan. Confirmar también para organizarnos".

El abogado Edgardo Flora sumó: "Los abogados entramos con la credencial. Yo fui hace dos semanas a Campo de Mayo y no tuve problema alguno. Lo que sí me parece que debemos conversar estas visitas antes de largarnos en patota. Me gustaría explicarles con lo que se van a encontrar van a encontrar, ya que ingresarán a un geriátrico más que a una cárcel".

Ravasi respondió: "Para los que quieran ir, esta tarde lo charlamos. Nos vemos a las 19.30hs en punto, por favor, así somos expeditivos".

El día de la juntada el cura avisó en el grupo que no funcionaba el timbre por lo que les pidió a los participantes de la reunión que avisen en el chat a medida que fueran llegando. El abogado Enrique Munilla avisó: "Pido mil disculpas por mi inasistencia, pero compromisos profesionales me lo impiden. De todos modos quiero continuar vinculado a esto. Abrazo padre". Por su parte, el diputado Guillermo Motenegro escribió: "Quiero disculparme estoy un poco demorado". Los demás integrantes del grupo fueron avisando llegada al lugar.

Tras el encuentro, la jueza Laura Olea escribió: "Es el momento de hacer algo grande". "Sí", respondió Saint Jean. "Esperemos que puedan hacer algo. Son muchos años de este tema", responde Ravasi. "Hay una oleada de revocaciones, de libertades condicionales y domiciliarias. Es necesario ir al Ejecutivo y a la Corte directamente", dice Saint Jean.

Más adelante Saint Jean vuelve a escribir la necesidad de ir a la Corte directamente. "Buen día. Mañana visitamos el penal de Ezeiza, esta vez varios legisladores. Estamos más cerca", motivó Benedit. "Momias sagradas, más un montonero y a la espera de un corrupto desvergonzado, salvo Rosenkrantz", responde el abogado Eduardo Riggi.

Los chat siguen una vez que el encuentro salió a la luz. "Nos van a decir de todo. Esperemos que se comuniquen del ejecutivo. Seamos orgánicos. La verdad que creí que teníamos el aval de arriba", escribió María Fernanda Araujo. "Ahora se filtró mi escrito en el chat, un espanto el/la topo", reprochó Bedenit. "Que ganas de joder. Creo que es peor ser buchón que cobarde", agregó Araujo.