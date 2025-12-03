3 de diciembre de 2025 Inicio
Llegan al país los aviones F-16: el domingo harán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires

Los cazas sobrevolarán áreas clave como la Casa Rosada, la Avenida de Mayo, la Plaza Miserere y la Avenida 9 de Julio, a 600 metros de altura sobre el Río de la Plata. Luego serán presentados por Javier Milei en el Área Material Río Cuarto.

El lote inicial consta de seis aeronaves

El lote inicial consta de seis aeronaves, distribuidas en cuatro biplazas y dos monoplazas.

El Ministerio de Defensa confirmó la inminente llegada de los primeros aviones de combate supersónicos F-16 adquiridos a Dinamarca en u$s650 millones. La primera escuadrilla de estas aeronaves arribará este viernes al Área Material Río Cuarto, donde se realizará la ceremonia oficial de recepción el domingo, que incluirá un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las 8 y las 8.45, los cazas sobrevolarán áreas clave como la Casa Rosada, la Avenida de Mayo, la Plaza Miserere y la Avenida 9 de Julio, a 600 metros de altura sobre el Río de la Plata. El objetivo es que "los argentinos puedan presenciar el despliegue de estas aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país", según informó el Ministerio de Defensa.

El acto oficial del domingo será encabezado por el presidente Javier Milei, quien presidirá la ceremonia a las 9 en las instalaciones del Área Material Río Cuarto. La recepción del viernes estará a cargo del ministro de Defensa, Luis Petri, quien destacó la incorporación como "un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional". Será una de las últimas actividades del mendocino al frente de la cartera antes de asumir como diputado el 10 de diciembre.

El lote inicial consta de seis aeronaves, distribuidas en cuatro biplazas y dos monoplazas, y forma parte del total de 24 cazas adquiridos al reino de Dinamarca. La operación de compra incluye un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. Según Defensa, los F-16 fueron modernizados para alcanzar la categoría de cazas de cuarta generación, equipados con avanzados sensores y capacidades de intercambio de datos en red.

Oficialmente, se subraya que estas aeronaves poseen una capacidad multirol, esencial para un campo de batalla moderno. Sus funciones abarcan la defensa antiaérea, la supresión de defensas enemigas, el ataque marítimo, la interdicción aérea, la designación dinámica de objetivos, y la inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales.

La adquisición es vista por las Fuerzas Armadas como un elemento crucial para la disuasión y para garantizar la supervivencia operativa en entornos complejos.

