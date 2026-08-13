Tras el fracaso en el Senado, LLA se reencontró con el PRO para "fijar el rumbo" Los representantes de ambos partidos tuvieron un primer "encuentro de trabajo" donde fijaron las bases para, según expresaron, "construir un trabajo conjunto y blindar el cambio en Argentina". "Es momento de definir ideas, no candidatos”, señaló el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Por Agregar C5N en









La foto del encuentro entre el PRO y LLA.

El PRO y La Libertad Avanza (LLA) protagonizaron este jueves la primera cumbre partidaria con la mira puesta en el año electoral del 2027. Se trató de una “reunión de trabajo” donde los representantes del partido amarillo y violenta fijaron encuentros quincenales y evitaron hablar de candidatos con nombres propios.

El mismo se llevó a cabo luego del revés parlamentario que el oficialismo recibió en el Senado al retirar artículos claves en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para darle media sanción a la legislación.

"Para nosotros fue un muy buen primer paso para construir confianza, trabajar en blindar el cambio en la Argentina y convencidos de que no es bueno para el país dar una marcha atrás como sucedió en 2019”, analizó sobre el encuentro el diputado del PRO Fernando De Andreis.

Ante la consulta de si el cónclave sirvió como un puntapié para fijar candidaturas en común, el legislador aclaró que "para eso faltan muchas de esas reuniones. Para el diputado, "una de las cuestiones más importantes es que Diego (Santilli) y con los Menem estamos entablando una relación de confianza, podemos decirnos las cosas, nos sentimos valorados y que reconocen el trabajo”.

Ritondo y Santilli, actores principales en la cumbre del PRO-LLA. “Nosotros no venimos a especular. No estamos pidiendo y viendo que nos dan para hacer tal cosa. El PRO demostró en su momento que es garante del cambio en Argentina y ese es el rol que la sociedad no dio y que Mauricio (Macri) recogió cuando en la segunda vuelta nos convocó a apoyar a Milei”, manifestó al respeto el titular de la bancada amarilla, Cristian Ritondo.