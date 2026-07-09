Lilia Lemoine cuestionó a García Cuerva tras el Tedeum: "Los discursos son hipócritas y aburridos"

La diputada libertaria calificó como “hipócritas” y “aburridos” los discursos del Arzobispo de Buenos Aires, que en su homilía por el 9 de julio en la Catedral Metropolitana, frente al presidente Javier Milei, condenó las "cuevas de la corrupción" y pidió "ser honestos y transparentes".

La diputada oficialista Lilia Lemoine cuestionó en duros términos al Arzobispo de Buenos Aires, J orge García Cuerva , luego de la homilía en el tradicional Tedeum por el 9 julio, donde, frente al presidente Javier Milei, condenó las cuevas de la corrupción y pidió “ser más honestos y transparentes”. “No representa los valores que me enseñaron en la Iglesia” , señaló la legisladora.

Alertan por el desmantelamiento del plan nuclear argentino y cuestionan al Gobierno por los despidos en la CNEA

En una primera parte del mensaje publicado en su cuenta de X, Lemoine calificó como “hipócritas y aburridos” los discurso de Cuerva. “Un cargo tan importante para la fe de los católicos ocupado por una persona que intenta transmitir empatía y justicia y termina sonando arrogante y vacío”, lanzó.

Luego seguro no recordar “sermones tan desmotivantes... y miren que fui a misa todas las semanas por 13 años consecutivos”. “La primera vez dije ' bueno, tuvo un mal día' ... la segunda:' ok, es peronista, entiendo su frustración" ahora ya... no hay excusa'”, completó la diputada.

Los discursos de Cuerva son hipócritas y aburridos. Un cargo tan importante para la fe de los católicos ocupado por una persona que intenta transmitir empatía y justicia y termina sonando arrogante y vacío. No recuerdo sermones tan desmotivantes... y miren que fui a misa todas…

Hasta el momento, Lemoine fue la primera integrante del Gobierno, en su caso como diputada nacional, quien se pronunció respecto a las palabras del Arzobispo de Buenos Aires. El presidente Javier Milei no hizo referencia a la homilía y solo se abocó a encabezar una reunión de Gabinete en Casa Rosada , con el foco puesto en el proyecto de reforma de Carta Orgánica del Banco Central.

El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, condenó las "cuevas de la corrupción" y pidió "ser honestos y transparentes" durante la homilía en el Tedeum por el Día de la Independencia en la tradicional misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, al que asiste el presidente Javier Milei junto a su gabinete.

Sugirió además abandonar "el camino de la intolerancia, los enfrentamientos constantes y la crueldad", elogió el comportamiento de la Selección en el Mundial 2026 y llamó a "hacer realidad el mensaje de Messi" para lograr la unión de los argentinos.

En un mensaje destinado a "la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, más allá de saber que, luego, puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación”.

Jorge García Cuerva.

El religioso aludió a la parábola del Buen Samaritano para remarcar que “a veces, como sociedad argentina, también recorremos caminos peligrosos. No por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar o nos meten en laberintos sin salida. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles, el sendero de la discriminación por cuestiones de raza, religión o domicilio”.