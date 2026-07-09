Tras escuchar la homilía en el Tedeum, Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete

Uno de los principales temas que el Presidente abordó junto a su ministros en el feriado patrio fue el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves feriado por el Día de la Independencia una reunión de Gabinete en Casa Rosada . Lo hizo luego de participar del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde el arzobispo Jorge García Cuerva condenó las "cuevas de la corrupción" y pidió " ser honestos y transparentes ".

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Según había informado el periodista de C5N Lautaro Maislin en su cuenta de X, uno de los principales temas que el jefe de Estado abordó junto a su ministros en la fecha patria fue el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, anunciado durante la semana por el propio mandatario en una entrevista.

El cónclave fue el primero del que participará el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, tras el alejamiento de Manuel Adorni en medio de escándalos por su investigación en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Después del tedeum habrá reunión de gabinete en Casa Rosada. El proyecto de ley de reforma del BCRA será uno de los temas centrales.

El exministro de Interior, que absorbió dichas funciones en su nuevo cargo, venía de formar parte de la reunión de miércoles de la mesa política organizada por la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.

Previo al encuentro, el jefe de Estado salió al balcón de la Casa Rosada y saludó junto a sus ministros a algunas de las personas que se habían acercado a Plaza de Mayo para poder ver la tradicional caminata presidencial hacia la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Además de los ministros, también se lo pudo ver junto a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Javier Milei: "Este momento histórico se asemeja a una especie de segunda independencia"

Desde la Casa Histórica de Tucumán, el Presidente encabezó la vigilia por los 210 años de la Independencia. Ratificó la agenda de reformas que impulsará en el Congreso y anunció: "Estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno".

En un discurso que aprovechó para relanzar su gobierno y ratificar la agenda de reformas que impulsará en el Congreso, Milei sostuvo que la Argentina atraviesa "una posibilidad histórica" y pidió el respaldo de los gobernadores para profundizar el rumbo iniciado por su administración. "Contamos con su apoyo para enfrentar este punto de inflexión hacia el rumbo que queremos", expresó.

En uno de los pasajes más políticos de su mensaje, el Presidente aseguró que, gracias a las iniciativas del oficialismo, el país atraviesa "una especie de segunda independencia". Según explicó, "el sistema colonial le falló a las provincias del Virreinato del Río de la Plata" al imponer "un modelo económico restrictivo y depredatorio" que condicionó el desarrollo del interior, así como, en la actualidad, "durante demasiado tiempo el Estado le falló a las provincias".