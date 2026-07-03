3 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y Diego Santilli absorberá sus funciones en la Jefatura de Gabinete

El nuevo formato fue confirmado este viernes, a través de la publicación del decreto 571/2026 en el Boletín Oficial. De esta forma, se le confiere mayor poder al jefe de ministros.

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Diego Santilli tendrá más facultades como jefe de Gabinete.

Diego Santilli tendrá más facultades como jefe de Gabinete.

Tras la escandalosa salida de Manuel Adorni, el Gobierno hizo oficial la eliminación del Ministerio del Interior, por lo que dicha cartera será absorbida por Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. La reestructuración, de esta manera, implica una nueva configuración en el esquema político en la Casa Rosada.

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Diego Santilli juró este martes en la Casa Rosada como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció el sábado acorralado por las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito y el mar de dudas en torno a su patrimonio. La ceremonia fue encabezada por el presidente Javier Milei y tuvo la asistencia de varios gobernadores.

Tras su juramento, Santilli trazó las prioridades de la nueva etapa de gestión del Poder Ejecutivo. El reemplazante de Adorni destacó la naturaleza del traspaso de mando y los pasos a seguir en lo inmediato. Al respecto, afirmó: "Hicimos una transición ordenada, responsable y ahora me toca a mí tomar las próximas decisiones".

En cuanto al rumbo político de la administración, Santilli anticipó un esquema de concertación de alcance federal. "Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores. Obviamente, también hay que entender que cada provincia tiene su realidad, sus historias, su futuro", puntualizó.

A través del decreto 571/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración del Poder Ejecutivo. De acuerdo con el documento, indican "que por razones de gestión resulta necesario suprimir el MINISTERIO DEL INTERIOR reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros".

Con este rediseño, Santilli concentra un notable poder político y administrativo dentro de la Casa Rosada al asumir de manera directa la coordinación general de la gestión, la relación institucional con las provincias y el vínculo directo con el Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo suma una nueva reestructuración

Para operativizar el nuevo esquema, se dispuso la creación de dos áreas clave. Por un lado, la Vicejefatura de Gabinete, a cargo de Ignacio Devitt, mantendrá la conducción de Asuntos Estratégicos y sumará bajo su control las carteras de Innovación y Ciencia, junto con la secretaría que unifica Turismo, Ambiente y Deportes, área en la que continuará Daniel Scioli.

Por el otro lado, la Vicejefatura de Interior, a cargo de Gustavo Coria, será la encargada de la articulación política directa con gobernadores, municipios y el Parlamento. Además, esta última área gestionará los organismos que dependían del extinto ministerio, tales como el Renaper, la Dirección Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la AABE, Parques Nacionales y la Corporación Puerto Madero.

En cuanto al funcionamiento interno de la jefatura, la Secretaría Legal y de Administración centralizará el control jurídico, mientras que la Secretaría Ejecutiva supervisará la evaluación presupuestaria, la Oficina Nacional de Contrataciones y la coordinación interministerial.

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