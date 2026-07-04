Con Santilli, la casta está a salvo

La llegada del nuevo jefe de Gabinete no cambia el rumbo de la gestión, sino que lo profundiza. Con un perfil acuerdista que Adorni nunca tuvo, Santilli asumió con un mandato claro: lograr las condiciones políticas para la reelección de Javier Milei.

La semana en la que se oficializó la salida de Manuel Adorni del Gobierno no dio señales de que las condiciones estructurales que llevaron a la escandalosa situación del residente en Indio Cuá vayan a cambiar. Más bien, todo lo contrario.

En la política argentina hay consignas que envejecen mal, por error o por hipocresía. Entre las primeras se encuentra uno de los eslóganes del kirchnerismo en la campaña de 2015. "Irreversible", rezaba como un mantra la propaganda del gobierno de entonces. La década siguiente confirmó el error de ese diagnóstico convertido en eje de campaña.

Gran parte de lo bueno que se hizo entre 2003 y 2015 fue revertido por los gobiernos siguientes, sin resolver ninguno de los problemas que dejó la gestión de Cristina Kirchner. Argentina tomó deuda para gastos corrientes, volvió al Fondo Monetario Internacional y destruyó el aparato productivo de un modo inimaginable el 9 de diciembre de 2015. A la vez, no resolvió la restricción externa ni la inflación.

Otra consigna que cayó rápidamente en desuso es la de "la casta tiene miedo". Sobrevive en los cánticos libertarios, pero quedó completamente sepultada por las prácticas del propio oficialismo. Como se señaló al comienzo, la llegada de Diego Santilli no corrige el rumbo sino que lo profundiza.

Con buena relación con todo el establishment político, empresarial, judicial y mediático vernáculo, Santilli tiene un perfil acuerdista que el impresentable Adorni nunca tuvo. Más prolijo, sustentable e inteligente, hace 30 años que articula intereses en el seno del poder sin mácula trascendente. No porque no tenga flancos para investigar, sino porque su praxis incluye los pactos de cúpula que conjuran esos peligros.

Eso es lo que necesita el Gobierno y lo que se vio durante estos días. Diego Santilli llega a su nuevo rol de primus inter pares con el mismo mandato que rigió su gestión como ministro del Interior: lograr las condiciones políticas para la reelección de Javier Milei. Conseguir los acuerdos necesarios para generar esa situación es el objetivo número uno del Gobierno, pero forma parte de un proyecto más amplio que busca consolidar un sistema que permita la perpetuación en el sillón de Rivadavia de quienes expresen la voluntad y los intereses de los sectores concentrados de nuestro país. Es un objetivo coherente con todas las reformas que lleva adelante el Ejecutivo.

Los trece gobernadores que asistieron a la jura de Santilli como jefe de Gabinete parecen garantizar que habrá acompañamiento a los esfuerzos de conseguir esto. De hecho, muchos de los que estuvieron en la jura continuaron el encuentro en la celebración que realizó la embajada de los Estados Unidos por su Día de la Independencia, donde se reunieron con el presidente Javier Milei y con varios de los empresarios, magistrados, periodistas y operadores que planifican el futuro de la Argentina de espaldas a las mayorías.

Los principales beneficiarios de las licitaciones en las que avanza el Gobierno estuvieron allí. Los jueces y fiscales que brindan impunidad a unos y persiguen a otros, también. Los banqueros y periodistas que sueñan con convertirse en políticos fueron de la partida. Y los funcionarios que dialogan más con los representantes del Departamento de Estado que con su propio territorio departieron con todos ellos.

Santilli busca, desde que era titular de la cartera política, los acuerdos necesarios para concretar la reforma electoral. El objetivo mínimo es la eliminación de las PASO. El Ejecutivo ya sabe que no gana en primera vuelta y que necesita que la feroz interna que atraviesa la oposición se convierta en una lucha fratricida.

Santilli negocia en varios frentes. Por un lado, promete adelantos en la coparticipación a cambio de apoyos legislativos. Por otro, explora posibilidades como el regreso de las colectoras. El esquema implicaría eliminar las primarias y negociar con los gobernadores el compromiso de que La Libertad Avanza no presentará opciones competitivas en las provincias. Además, les permitiría colgar a los aliados sus listas de legisladores nacionales de la boleta de Milei si se reflota el polémico sistema que Mauricio Macri derogó por decreto. Los gobernadores saben que, sin diputados y senadores, no tienen nada con que negociar con el oficialismo nacional.

Entre los dialoguistas hay objeciones. "Es volver a una ley de lemas encubierta", dicen entre los radicales del Senado, cámara donde se debate la reforma. El bloque de senadores del PRO también adelantó, a través de la red social X, que apoyará una reforma electoral, pero su titular, Martín Goerling Lara, sostuvo que mantendrá la postura histórica del partido de rechazar la eliminación de las PASO.

En paralelo, el Gobierno impulsa una profunda desregulación del financiamiento electoral. El proyecto elimina por completo el aporte estatal para las campañas y la publicidad gratuita en radio y televisión, dos herramientas que hasta ahora buscaban reducir la dependencia de los partidos respecto del financiamiento privado. Solo en 2025, el Estado destinó más de $13.000 millones a ese esquema. Además, desaparece el límite máximo de gasto de campaña y se incrementa de manera exponencial el monto que pueden aportar personas y empresas: el tope pasaría del 2% al 35% del gasto total permitido para cada fuerza.

El cambio multiplica la capacidad de incidencia de grandes aportantes. Como referencia, en las últimas elecciones el gasto máximo autorizado en la provincia de Buenos Aires fue de $5.200 millones, por lo que una persona podía donar hasta $104 millones. Con el nuevo régimen, ese mismo aportante habría podido contribuir con cerca de $1.800 millones. Según explicó Gerardo Scherlis, investigador del Conicet y docente de la UBA, la iniciativa "desregula y habilita un aumento muy significativo de aportes y gastos", al eliminar los topes de campaña, ampliar de forma sustancial los aportes privados e incorporar la figura de gastos realizados por terceros no coordinados formalmente con los partidos.

La idea de Karina Milei es hacer las concesiones que correspondan para lograr un acuerdo antes de fin de agosto, momento en el que se acelerarán los tiempos políticos. También depende de acontecimientos externos, como la elección en los Estados Unidos y, en menor medida, la de Brasil. Si Donald Trump quedara condicionado por un Congreso adverso, las fiestas con Peter Lamelas como anfitrión podrían volverse más esporádicas. También podría modificarse el acompañamiento de un Poder Judicial que es el principal garante del rumbo.

El fallo del viernes por la mañana, en el que el juez Marcelo Martínez de Giorgi apartó a las querellas de la causa $Libra, da muestras de esa garantía de impunidad que el lawfare promete. La decisión, tomada a partir de un planteo de la defensa de Mauricio Novelli, principal imputado por la estafa del Día de los Enamorados, derrumba la investigación y anticipa una opinión sobre el fondo. El juez sostiene que haber comprado $Libra y haber perdido dinero no alcanza, por sí solo, para demostrar que quienes invirtieron fueron damnificados directos de la maniobra investigada. También remarca que se trata de una memecoin en un mercado de alta volatilidad y riesgo.

Lo que el magistrado parece olvidar es que el presidente Javier Milei promocionó ese contrato diciendo que serviría para financiar pymes y desarrollos productivos, no que se trataba de una memecoin. Que Martínez de Giorgi haya tomado esta decisión pocos días después de que el Ejecutivo firmara la designación de su esposa como jueza abona la idea de que la casta tiene nuevos integrantes.

Otro hecho, casi una mueca, que marca los privilegios gregarios de algunos personajes, se vio en Miami, en el partido que Argentina de modo sufrido le ganó a Cabo Verde. Uno de los miles de sufrientes hinchas fue el propio Novelli. El "criptobro" beneficiado por el fallo de Martínez de Giorgi vibro y gozó desde una ubicación VIP, más nervioso por el rendimiento de la Scaloneta que por su futuro en la causa $Libra.

Milei finalmente no irá a los festejos del 4 de julio en los Estados Unidos, pero se convirtió en el primer presidente argentino en asistir a un festejo de la Embajada. Ciertas analogías acuden en auxilio de un eventual analista. El primer presidente argentino en visitar los Estados Unidos fue Arturo Frondizi, un tiempo después de haber privatizado el frigorífico Lisandro de la Torre, por pedido norteamericano.

Milei lleva 17 viajes a ese país y grita a los cuatro vientos su alineamiento mientras promueve reformas celebradas y anticipadas por Washington. El RIGI y el Súper RIGI, la habilitación a extranjeros a comprar más y mejores tierras, la entrega de recursos y el desmantelamiento de organismos claves como la Comisión Nacional de Energía Atómica hacen juego con la reforma electoral en el sentido consignado, el intento de perpetuar un esquema de minorías. La Libertad Avanza deja atrás su eslogan, se asocia a la casta, pero busca el ideal del usado en aquel momento por sus adversarios. El esfuerzo, de aquí hasta que dejen la Rosada, será que el rumbo iniciado sea irreversible.