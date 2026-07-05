Casi la mitad de los argentinos ya ve a la corrupción como el mayor problema de la Argentina

Según un sondeo de AtlasIntel y Bloomberg, la corrupción lidera las preocupaciones de la ciudadanía y se convirtió en el nuevo termómetro político que erosiona tanto la imagen de Javier Milei como la percepción de la gestión libertaria. Además, la encuesta señaló que la economía y el empleo generan fuerte pesimismo.

El 58% desaprueba a Milei en medio de la preocupación por la corrupción.

Según encuestadores privados, casi la mitad de los argentinos (47,9%) señaló a la corrupción como el principal problema del país , por encima del desempleo y la justicia. Además, la mayoría evalúa negativamente la economía y el mercado laboral, y la desaprobación del gobierno de Javier Milei alcanza el 58%.

Santilli afirmó que "para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir"

El Gobierno de la LLA enfrenta uno de sus peores momentos en cuanto a credibilidad e imagen positiva, según reveló un informe de Latam Pulse Argentina, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg. La corrupción encabeza el ranking de las mayores preocupaciones de los argentinos a la hora de evaluar la gestión política y económica del Gobierno.

La lectura del informe de AtlasIntel y Bloomberg expuso que la corrupción se instaló como el principal descontento por encima del desempleo y la justicia. Incluso, por arriba de la inflación, que solía ser la preocupación número uno, cayó al sexto puesto.

El clima económico tampoco ayuda a revertir el termómetro: el 62% de los encuestados cree que la economía está mal, el 73% opina lo mismo del mercado laboral y casi la mitad espera que todo empeore en los próximos meses. En lo personal, más de la mitad siente que su situación familiar es negativa.

En materia de política, el gobierno de Javier Milei enfrenta más rechazo que apoyo siendo que el 58% desaprueba su gestión y apenas 40% la respalda . Entre los dirigentes con mejor aceptación está la senadora Patricia Bullrich que aparece con la mejor imagen positiva (45%), y la sigue Myriam Bregman con 42% positivo y 54% negativo.

Mientras que los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández cargan con altos niveles de rechazo, Javier Milei se posiciona con el 40% de imagen positiva y el 57% negativa y el gobernador bonaerense Axel Kicillof suma 38% positivo y 56% negativo

De acuerdo al informe, se refleja un país donde la corrupción se instaló como la principal preocupación, la economía genera pesimismo y la figura de Milei atraviesa una caída en su imagen pública. Todo contado en números que pintan el humor social de hoy.

En cuando al gabinete, no gozan de una mirada optimista por parte de los encuestados. Es así que el ministro de Economía Luis Caputo aparece como el mejor posicionado con sólo 39% de imagen positiva frente a 55% negativa. Detrás suyo lo sigue el flamante Jefe de Gabinete Diego Santilli, con 35% de aprobación y 47% de rechazo, aunque la medición se hizo cuando todavía era ministro del Interior.

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano marca 34% positivo y 50% negativo y más abajo están el canciller Pablo Quirno que suma 28% de apoyo, pero un 30% de los encuestados directamente no lo conoce, y 42% lo evalúa mal. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación cierra la lista con 27% de imagen favorable y 57% desfavorable.

El caso Adorni y el impacto en el oficialismo

El escándalo que terminó con la renuncia de Manuel Adorni golpeó de lleno la imagen del Gobierno. La encuesta lo ubicó como el funcionario más rechazado del gabinete: apenas 15% lo veía de manera positiva, mientras que un contundente 76% tenía una opinión negativa. Ese derrumbe se sumó a un clima general de desaprobación hacia Javier Milei, cuya gestión es rechazada por el 58,2% de los argentinos frente a un 39,7% que la aprueba.

La percepción del gobierno en conjunto también refleja el impacto: 53,8% lo califica como malo o muy malo, y solo un tercio lo considera bueno o excelente. La serie histórica muestra que la valoración negativa creció de manera sostenida en los últimos dos años, alcanzando picos de casi 60%.

En paralelo, la imagen personal de Milei sigue debilitada y hoy se ubica en 40% positiva y 57% negativa, lejos de los niveles de apoyo que tenía en 2024. En este contexto, el caso Adorni funcionó como un símbolo de la desconfianza y la corrupción que muchos asocian con el gobierno, reforzando la caída en la credibilidad oficial.

Javier Milei, presidente de Argentina.

La encuesta fue realizada por Latam Pulse, una iniciativa conjunta entre AtlasIntel —firma especializada en inteligencia de datos— y Bloomberg. Este programa produce reportes mensuales sobre varios países de la región, incluyendo Argentina.

El estudio combina indicadores permanentes (como aprobación presidencial, evaluación del gobierno, confianza del consumidor, inflación y riesgo político) con módulos que analizan temas de coyuntura. La metodología utilizada es el Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR), que selecciona participantes de manera aleatoria mientras navegan en la web, garantizando anonimato y representatividad.

Este informe se elaboró a partir de una muestra de 2202 encuestados entre el 26 y el 30 de junio de 2026, con un margen de error de ±2 puntos y un nivel de confianza del 95%.