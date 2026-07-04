Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza en Misiones junto a Martín Menem

“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que mi hermano sea reelecto en 2027”, señaló la secretaria general de la Presidencia, en el lanzamiento de la escuela de dirigentes de LLA en la provincia.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , encabezó este sábado en Posadas, Misiones, la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), un nuevo espacio que busca formar nuevos cuadros políticos, institucionales y técnicos para consolidar el crecimiento territorial del partido en la provincia y en todo el país.

El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y Santilli absorberá sus funciones en la Jefatura de Gabinete

“ Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027 ”, señaló Karina Milei, en un evento que también contó con la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el presidente de LLA Misiones , Adrián Núñez, y el diputado nacional Diego Hartfield.

También formaron parte del encuentro la diputada nacional Maura Gruber, junto a dirigentes provinciales, referentes locales y militantes de distintos puntos de Misiones.

El lanzamiento se enmarca en el trabajo de consolidación territorial que el Gobierno viene desarrollando distintas provincias, con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y formar nuevos liderazgos de cara al 2027.

Durante su discurso, Karina Milei agradeció el acompañamiento de los misioneros y destacó la importancia de la formación política para defender el rumbo iniciado por el presidente Javier Milei: “Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo: “Nosotros nos diferenciamos de la política tradicional: no actuamos como manada. Hay que formarse para entender las ideas de la libertad y llevar el mensaje del modelo del presidente Milei”.

Además, remarcó que la Escuela de Dirigentes se inscribe en una estrategia nacional de crecimiento partidario: “La estamos poniendo en marcha en muchas provincias para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”.

El espacio busca formar nuevos cuadros políticos, institucionales y técnicos.

Al momento de tomar la palabra, Martín Menem agradeció el rol de Karina Milei en el armado nacional del partido y destacó los avances conseguidos desde la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno. También remarcó que "todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso”.

A posterior, convocó a los nuevos dirigentes a prepararse para defender el proyecto político del Presidente: “Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo”.

Durante el acto se presentaron los objetivos, la dinámica de trabajo y el equipo de directores académicos, integrado por Gerardo Alonso Schwarz, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García y Martín Ayala.

Además del lanzamiento formal del espacio, Karina Milei encabezó un encuentro con dirigentes provinciales para avanzar en la organización territorial de La Libertad Avanza en Misiones, potenciar nuevos liderazgos y sostener el crecimiento del partido en la provincia.