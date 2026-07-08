Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica denunciaron un vaciamiento del organismo tras la no renovación de 62 contratos y advirtieron sobre el riesgo para un sector estratégico. El Gobierno rechazó las acusaciones y sostuvo que solo finalizaron contratos temporarios que ya no eran necesarios.

Alertan por el "desmantelamiento" del plan nuclear argentino y cuestionan al Gobierno por los despidos en la CNEA

Tras la decisión del Gobierno de no renovar 62 contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) trabajadores del organismo denunciaron el desmantelamiento del plan nuclear argentino y alertaron sobre la pérdida de soberanía en un sector clave para el desarrollo argentino. La administración de Javier Milei negó el vaciamiento y aseguró que únicamente concluyeron contratos temporarios correspondientes a personal cuya continuidad ya no era necesaria.

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En diálogo con C5N , uno de los referentes de los trabajadores, Ignacio Cortés , desmintió al Gobierno y reveló la situación que atraviesa la CNEA. "El Gobierno está anunciando grandes planes para la energía nuclear, pero lo que está pasando en los hechos es que se está vaciando y desmantelando el plan nuclear argentino" , sostuvo. Según explicó, la Argentina posee el dominio de esta tecnología y las decisiones oficiales ponen en riesgo un desarrollo estratégico construido durante décadas.

Desde la Casa Rosada rechazaron las acusaciones. Durante la conferencia de prensa del martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier , aseguró que "no hay vaciamiento del sector nuclear, como acusan algunos kirchneristas" , y explicó que lo ocurrido respondió al vencimiento de contratos temporarios firmados en 2023 "que, por sus características, ya no eran necesarios para las tareas del organismo". Además, sostuvo que, a diferencia de años anteriores, hoy los ingenieros nucleares "contribuyen al desarrollo local" y negó que exista una pérdida de capacidades en el sector.

Cortés explicó que la CNEA cuenta con 310 trabajadores contratados a plazo fijo y que las autoridades decidieron no renovar el vínculo laboral de 62 de ellos sin brindar explicaciones. Según denunció, entre los despedidos hay técnicos y administrativos que desempeñaban las mismas tareas que el personal de planta permanente. "Da la impresión de que agarraron un bolillero y echaron gente al azar" , cuestionó, al señalar que se despidió a personas claves para el funcionamiento del organismo.

"No hay vaciamiento del sector nuclear como acusan algunos kirchneristas" Adrián Ravier dijo que "se vencieron contratos de personas cuyas características ya no eran necesarias para la CNEA" y afirmó: "El área es más grande que el Estado y debe estar al servicio de la sociedad". pic.twitter.com/rI1X4O8dKQ

El trabajador y referente gremial también advirtió que el resto de los contratados teme correr la misma suerte y aseguró que "los puestos de trabajo no tienen garantías" . En ese sentido, reclamó la reincorporación de los despedidos y sostuvo que la Comisión "está por debajo de su dotación mínima" .

Las críticas también alcanzaron a la conducción del organismo. Cortés cuestionó la designación de funcionarios sin trayectoria en el sector nuclear y afirmó que la estructura jerárquica fue ampliada con cargos que, según su visión, no responden a necesidades técnicas. Además, denunció que mientras los trabajadores perciben "sueldos de miseria", las nuevas autoridades cobran salarios elevados.

El representante de los empleados remarcó que la CNEA cumple un papel clave para la industria nacional, no solo por la generación de energía nuclear, sino también por su participación en la minería de uranio, la fabricación de combustible, la medicina nuclear, la industria satelital, la metalmecánica y la investigación científica junto al Conicet. A su entender, el organismo impulsa el desarrollo de tecnologías de alto valor agregado y fortalece la producción nacional.

Para Cortés, el conflicto forma parte de una política más amplia contra el sistema científico y tecnológico. "Es un ataque generalizado contra todo el sector de ciencia y técnica", sostuvo. Además, defendió que el Estado conserve el dominio de la tecnología nuclear y advirtió que resignar ese control implica apostar por "un país que sea solamente exportador de materias primas y no genere desarrollo ni empleo calificado".

El anuncio del reactor privado y las críticas de los trabajadores

En medio de la polémica, el Gobierno presentó una iniciativa privada para construir una nueva central nuclear en el complejo Atucha con capitales estadounidenses. El proyecto, impulsado por Meitner Energy, podría quedar comprendido dentro del denominado Súper RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que aún se debate en el Congreso.

Al anunciar la iniciativa, Ravier aseguró que se tratará del primer reactor nuclear financiado 100% con capitales privados y "la inversión más grande de la historia del sector nuclear argentino". Además, destacó que la obra demandará unos 2.000 puestos de trabajo y remarcó que implicará "más seguridad energética a costo nulo para el Estado".

Cortés rechazó esa visión y sostuvo que el proyecto otorgaría durante 30 años importantes beneficios impositivos a una empresa privada para explotar una tecnología que la Argentina ya domina. A su juicio, el Estado podría realizar esa inversión y conservar para el país los beneficios económicos, tecnológicos y estratégicos que, según advirtió, quedarían en manos de inversores privados.