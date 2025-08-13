13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

$LIBRA: la Justicia ordenó congelar más de u$s300.000 en criptoactivos a Novelli y Terrones Godoy

La jueza María Servini ordenó el congelamiento de u$s323.275 en la moneda digital USDT a partir de un pedido del fiscal Eduardo Taiano.

Por

Milei saluda a Terrones Godoy en el Tech Forum Argentina 2024 ante la mirada de Novelli.

La investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo avance judicial. La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos por un total de u$s323.275 en la moneda digital USDT, que se encontraban alojados en dos billeteras virtuales vinculadas a Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los principales investigados en la causa.

Imagen de Venancio, uno de los yaguaretés que vive en Salta.
Te puede interesar:

Juicio histórico en Formosa: se conoce el fallo contra cuatro acusados de matar a un yaguareté

La medida fue solicitada por el fiscal federal Eduardo Taiano, junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

La investigación, que se inició en febrero de este año, busca determinar si existió una maniobra de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad en la creación y el lanzamiento de $LIBRA.

El pedido de congelamiento se basó en un análisis de trazabilidad realizado a partir de información que brindó la plataforma Binance sobre los movimientos de Novelli y Terrones Godoy.

Se detectó que ambos compartían la propiedad de una billetera virtual de "firma múltiple", desde la cual se transfirieron los fondos a las dos direcciones que ahora fueron congeladas. La actividad de esta billetera se concentró entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, coincidiendo con el período posterior al "Tech Forum Argentina 2024" y el mes de lanzamiento de $LIBRA.

Para efectivizar la medida sobre los fondos en el extranjero, la jueza Servini libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador. Además, la empresa emisora de la criptomoneda USDT, Tether International, ya confirmó que efectivizó el congelamiento de los activos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sabag Montiel y Uliarte, señalados por la querella como coautores del atentado.

Atentado a Cristina: la querella pidió 15 años de cárcel para Brenda Uliarte y Sabag Montiel

play

Causa $LIBRA: investigan posibles "pagos indirectos a funcionarios públicos"

Guillermo Concheto Álvarez concretó sus brutales crímenes en la década del 90.

El Gobierno deberá pagar una millonaria indemnización a un asesino múltiple

Juicio por YPF: el Gobierno advirtió que sería incumplible un fallo adverso de Estados Unidos.

Juicio por YPF: el Gobierno advirtió que sería "incumplible" un fallo adverso de Estados Unidos

Milei con el creador de Libra, Hyden Davis. 

La ruta del dinero $LIBRA

Alejo Ramos Padilla.

El juez Ramos Padilla se declaró incompetente para modificar la asignación de mesas de votación en La Matanza

Rating Cero

La portada del disco The Life of a Showgirl.

Taylor Swift anunció finalmente "The Life of a Showgirl": portada, tracklist y fecha de lanzamiento

La separación estaría motivada por la distancia física entre la pareja.

Confirmaron la separación de Fito Páez y su novia, después de más de 10 años de relación

Alejandro Coccia, máximo referente de la profesión en la materia.

Los fanáticos del rugby tendrán su programa en C5N: Alejandro Coccia llega con Adentro

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Con pocos recursos pero mucha decisión estética, el universo sonoro del EP toma forma también desde la imagen.
play

Cabezas de remolino, la banda de pop alternativo estrena su nuevo EP Flores Rojas

El actor recordó que le salvaron una pierna en el Hospital Garrahan.

La estremecedora historia de Mariano Martínez en el Garrahan: "Me salvaron la pierna contra todos los pronósticos"

últimas noticias

La portada del disco The Life of a Showgirl.

Taylor Swift anunció finalmente "The Life of a Showgirl": portada, tracklist y fecha de lanzamiento

Hace 9 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 13 de agosto de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.295 del miércoles 13 de agosto de 2025

Hace 36 minutos
play

$LIBRA: la Justicia ordenó congelar más de u$s300.000 en criptoactivos a Novelli y Terrones Godoy

Hace 49 minutos
play

Daniel Gollán, sobre el fentanilo contaminado: "Es el desastre sanitario más grande de la historia argentina"

Hace 51 minutos
El equipo económico buscará bajar la volatilidad de las tasas de los últimos días.

Licitación de urgencia: el Gobierno anunció una nueva colocación de deuda

Hace 52 minutos