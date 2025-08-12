13 de agosto de 2025 Inicio
Diputados destrabó en comisión la investigación por la estafa $LIBRA

Con 38 firmas opositoras, Diputados avanzó en comisiones para destrabar la presidencia de la comisión investigadora del caso Libra, que apunta a Milei y a su hermana por una presunta estafa internacional.

Constanza Viñas
Por
Constanza Viñas
Se complica la situación de Javier Milei en la causa libra: Diputados destrabó en comisión de investigación por la estafa

Tras meses de parálisis, la Cámara de Diputados dio un paso clave para poner en marcha la comisión investigadora del caso $Libra. Este martes, en un plenario conjunto de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos, se dictaminó el proyecto del diputado Maximiliano Ferraro que resuelve el empate que impedía designar autoridades.

Causa $LIBRA: Novelli y Terrones Godoy, cada vez más complicados con la Justicia

La comisión había quedado virtualmente congelada desde su creación por la paridad entre oficialismo y oposición en la integración hacía imposible elegir presidente, vicepresidente y secretario. El texto aprobado modifica la resolución original para que, en caso de empate, la presidencia recaiga en el candidato respaldado por los bloques que, en conjunto, tengan mayor cantidad de diputados en el pleno.

El dictamen fue respaldado por 38 firmas de 66 posibles pertenecientes a Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. El oficialismo reunió 13 firmas para su dictamen de minoría.

La medida, sin embargo, todavía debe ser aprobada en el recinto, algo que podría ocurrir el 20 de agosto si la oposición define esa fecha como la más conveniente en medio de los cierres de listas nacionales.

Causa $Libra: los detalles del dictamen

El dictamen también fijó un nuevo límite temporal: la comisión tendrá hasta el 10 de noviembre de 2025 para producir informes, dictámenes y conclusiones. Una vez agotado su objeto o alcanzada esa fecha, deberá elevar un informe final en un plazo de 10 días.

Además, en caso de empate en decisiones clave, incluida la aprobación del informe final, se impondrá la postura respaldada por el voto del presidente de la comisión.

La causa que preocupa a Javier Milei

La investigación busca esclarecer la presunta estafa vinculada a la plataforma financiera Libra, un esquema internacional bajo sospecha de fraude y lavado de dinero.

Según denuncian los impulsores de la comisión, la maniobra no habría sido posible sin la intervención o conocimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y un entramado de relaciones políticas y comerciales que orbitan alrededor del círculo presidencial. El caso generó repercusión a nivel internacional, con procesos judiciales en otros países y la atención de organismos internacionales.

"Corrupto o estúpido": la remera que usó un diputado contra Javier Milei por la estafa Libra

En la reunión de comisión, el diputado socialista Esteban Paulón se mostró con una remera con la leyenda "corrupto o estúpido", frase que utilizó la ex canciller Diana Mondino para explicar en un medio extranjero la participación de Milei en la presunta estafa.

"Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no se", expresó Mondino en una una entrevista con el periodista británico Mehdi Hasan

image

