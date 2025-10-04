4 de octubre de 2025 Inicio
Juan Grabois cruzó a José Luis Espert: "No das lástima, das asco"

El dirigente social respondió al candidato de LLA, quien lo acusó de armar una "opereta" en medio de la campaña electoral, porque lo denunció por recibir financiamiento del presunto narco Fred Machado en 2019. Lo tildó de "violento sin límites", "un mercenario repulsivo" y "un cobarde".

El dirigente social acusó al libertario de narco mentiroso y de hacerse la víctima.

El dirigente social Juan Grabois respondió a los insultos del primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, por LLA, José Luis Espert: "Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lastima, das asco".

Confirman en Comodoro Py que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

El mensaje del líder de Patria Grande contestó al libertario, en medio del escándalo con el supuesto narcotraficante Fred Machado: "Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal", lo acusó.

Agregó: "Te sacamos la careta pero tenes la cara de piedra de contar un cuento distinto cada vez. Un día sos el pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando ¿A quién querés engañar? Hipócrita que nunca derramaste una lágrima por todos los que murieron por el narcotráfico que te financia, que te burlaste de los vulnerables, que denigraste a mujeres embarazadas, que festejaste la crueldad".

El descargo de Grabois fue en la red social X, después de una nota donde Espert lo destrató por la denuncia de la financiación con fondos narco para las elecciones presidenciales de 2019: "Ahora actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca como te aferraste al delincuente común con el que huiste en moto... porque además de una mala persona, un violento sin límites y un mercenario repulsivo, sos un cobarde".

Las lágrimas de Espert y el ataque a Grabois

José Luis Espert se angustió hasta las lagrima en una entrevista radial: "La estoy pasando muy mal", dijo, cuando le preguntaron por el dinero que reconoció que recibió dinero para su campaña presidencial del 2019 del presunto narco Fred Machado. Además, apuntó duramente contra Juan Grabois, quien denunció el vínculo que tuvo con el acusado de narcotráfico, entre otros delitos, por la justicia de Estados Unidos.

