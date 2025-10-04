Juan Grabois cruzó a José Luis Espert: "No das lástima, das asco" El dirigente social respondió al candidato de LLA, quien lo acusó de armar una "opereta" en medio de la campaña electoral, porque lo denunció por recibir financiamiento del presunto narco Fred Machado en 2019. Lo tildó de "violento sin límites", "un mercenario repulsivo" y "un cobarde". Por







El dirigente social acusó al libertario de narco mentiroso y de hacerse la víctima. Redes Sociales

El dirigente social Juan Grabois respondió a los insultos del primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, por LLA, José Luis Espert: "Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lastima, das asco".

El mensaje del líder de Patria Grande contestó al libertario, en medio del escándalo con el supuesto narcotraficante Fred Machado: "Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal", lo acusó.

Agregó: "Te sacamos la careta pero tenes la cara de piedra de contar un cuento distinto cada vez. Un día sos el pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando ¿A quién querés engañar? Hipócrita que nunca derramaste una lágrima por todos los que murieron por el narcotráfico que te financia, que te burlaste de los vulnerables, que denigraste a mujeres embarazadas, que festejaste la crueldad".

Embed Vos narco mentiroso haciéndote la víctima después de hostigar a medio país no das lastima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal. Te sacamos… pic.twitter.com/16LliYDgrO — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 4, 2025

El descargo de Grabois fue en la red social X, después de una nota donde Espert lo destrató por la denuncia de la financiación con fondos narco para las elecciones presidenciales de 2019: "Ahora actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca como te aferraste al delincuente común con el que huiste en moto... porque además de una mala persona, un violento sin límites y un mercenario repulsivo, sos un cobarde".