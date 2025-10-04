Milei juega peligrosamente al todo o nada

La decisión de sostener la candidatura de José Luis Espert en medio del escándalo de su vínculo con el presunto narco Fred Machado reafirma que el Presidente no entiende que el contexto ha cambiado. Tanto la sociedad como muchos de sus socios políticos revelan un alto agotamiento con la estrategia de "acelerar en las curvas".

La administración libertaria acumula semanas de crisis de distinta índole en la previa a una elección decisiva. Quizás por eso, el gesto del viernes por la noche del presidente -manteniendo a José Luis Espert en el primer lugar de los candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires- es un intento de resolución de la misma que quizás no tenga en cuenta que el contexto ha cambiado.

Se ha señalado largamente que Javier Milei pocas veces da marcha atrás cuando las consecuencias de sus decisiones no son las deseadas o que “acelera en las curvas” . La actitud, celebrada como una muestra de voluntad férrea en los comienzos del mandato, ya no produce el mismo efecto. En un momento de extremada fragilidad, puede profundizar los problemas que el oficialismo enfrenta.

La situación es inédita. Nunca antes en la historia política argentina un candidato llegó a las elecciones de un distrito importante con vínculos comprobados con el narcotráfico. Está claro que el escándalo Espert podía preverse incluso mucho antes de que se decidiera su lugar en las listas. La denuncia por sus vínculos narcos tiene años y es un personaje muy resistido incluso entre facciones libertarias enfrentadas.

Para ser más claros, además de las sospechas de corrupción, a Espert no lo quiere nadie. Salvo el presidente, que fue quien decidió en soledad que fuera la cara en una cita electoral que él mismo considera primordial. ¿Por que el primer mandatario arriesga su futuro atándolo a un personaje tan cuestionado?

Pareciera que pasaron décadas del comienzo de su gestión, cuando el oficialismo acumulaba apoyos parlamentarios pero además se atrevía a soñar un futuro en el que la idea de un Estado reducido al mínimo de sus obligaciones fuera una realidad exitosa y todos recitaran que la “justicia social es una aberración”. 20 meses después, las excentricidades del presidente son leídas como una provocación más y una muestra de desconexión con el sufrimiento que el proyecto de la derecha infringe a las mayorías.

Por eso, en las horas posteriores a la decisión de Milei de sostener a Espert lo único que se siente en el aire oficialista es el pánico. La sensación de que un primer mandatario ha perdido la brújula o, antes que eso, que no tiene cabal comprensión de la realidad, siempre genera zozobra en un país tan presidencialista como el nuestro. Sucedió con De la Rúa en los meses previos a la debacle pero, de modo menos trágico, con Mauricio Macri luego de las primarias de 2019 y con Alberto Fernández en la interminable corrida posterior a la renuncia de Martín Guzmán.

El intento del presidente Milei de clausurar unilateralmente una crisis como la de Espert no toma en cuenta el momento en el que se produce el intento. El programa económico parece terminado aún con el anuncio del salvataje de Donald Trump y Scott Bessent, el Congreso rechaza las decisiones del Ejecutivo, las urnas muestran el descontento -por ahora, más que las calles- y los gobernadores se agrupan en espacios que coquetean con la idea de un reemplazo en la cúspide del poder. La sensación de ciclo terminado va más allá de la continuidad del gobierno, tiene que ver con un ejercicio del poder en el que ya nadie cree.

Y el episodio Espert sólo empeora las cosas. Por eso fueron Patricia Bullrich y Cristian Ritondo los primeros que reclamaron que el candidato dé explicaciones más claras acerca de sus vínculos con el narco. Bullrich tiene gran experiencia en permanecer en espacios políticos sólo el tiempo que necesita para seguir con su carrera y el presidente del PRO bonaerense sabe que se juega su liderazgo en una alianza que él mismo propició, aún en contra de la opinión de Mauricio Macri.

Quizás como un tiburón que huele sangre, el ex presidente fue dos veces en una semana a Olivos. Luego del segundo encuentro con Milei, Macri aseguró: “Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”. La lectura entrelíneas muestra varias críticas en una sola frase. Macri le pidió el mismo viernes a Milei que baje a Espert.

Es sugestivo también el posteo de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el que anunciaba que mantuvo una conversación el mismo viernes con el titular del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en relación con la Argentina. Bessent ya había tuiteado recordando que apoyará al gobierno pero luego tuvo que aclarar que no pondrá dinero para paliar la crisis financiera. Si con su primer posteo y la reunión de Trump con Milei logró varios días de calma en los mercados, con esta intervención sólo consiguió generar más dudas y el gobierno sigue gastando millones de reservas para contener el dólar.

Resumiendo, no hay momento tranquilo para un oficialismo cuyos dirigentes no quieren hacer campaña porque les preguntan por las principales causas de corrupción que involucran al entorno presidencial, el propio Milei no puede caminar por las calles de casi ninguna ciudad del país, el Senado le sigue propinando derrotas y en la Cámara de Diputados buscarán desplazar a José Luis Espert este miércoles. Ni siquiera le queda a los libertarios el consuelo de que sus opositores están peor.

El encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicilloff esta semana en San José 1111 puede no limar todas las asperezas que el espacio tiene pero sirve como señal de concordia en un momento en el que todas las internas se ven dentro del oficialismo. El peronismo se organiza, los gobernadores se encuentran, los apoyos internacionales parecen no alcanzar…Queda ver qué formas y caminos toma una crisis política que el gobierno no hace otra cosa que agravar con la fantasía de que así quizás la resuelva.