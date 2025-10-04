4 de octubre de 2025 Inicio
Milei anunció junto a Figerio que la Hidrovía incorporará a Entre Ríos y se harán nuevos dragados en el río Paraná

La medida fue confirmada por el Presidente y el Gobernador de la provincia por redes sociales. Aseguraron que potenciará la economía regional y se atraerán inversiones.

El Presidente Javier Milei visitó a Rogelio Frigerio

El Presidente Javier Milei visitó a Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos.

El Presidente Javier Milei y el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunciaron este sábado que la Hidrovía incorporará a la mencionada provincia mediante el dragado de los tramos Paraná Bravo y Paraná Guazú del río Paraná. Se espera que estas obras le permitan a desarrolladores privados la construcción de nuevos puertos en la zona.

El anuncio fue realizado por la red social X, a partir de la cuenta Oficina del Presidente. En la publicación, Milei y Frigerio compartieron un video en el que confirmaron la incorporación de Entre Ríos a la principal ruta hídrica de Sudamérica.

"Esto es posible gracias al trabajo que podemos hacer en colaboración con Rogelio. Es un gran Gobernador", sostuvo el Presidente Milei. Luego, agregó que las obras serán realizadas por el sector privado.

"En los últimos 30 años, Entre Ríos quedó relegada competitivamente", aseguró Milei. Además, adelantó que en los próximos días se harán nuevos anuncios vinculados a la Represa Hidroeléctrica Binacional Salto Grande, ubicada en el curso medio del río Uruguay.

Por su parte, Frigerio hizo un posteo en su cuenta de X: "Un anuncio histórico para el desarrollo productivo de nuestra provincia que nos va a permitir seguir profundizando nuestras políticas a favor del sector privado, del que produce y del que exporta".

Según sostuvieron desde el Ejecutivo, el objetivo del nuevo dragado en el río Paraná pretende optimizar la navegación y potenciar la actividad portuaria privada para dinamizar la economía regional y atraer inversiones extranjeras.

