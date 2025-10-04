5 de octubre de 2025 Inicio
Javier Milei llevó la campaña a Entre Ríos junto al gobernador Frigerio: "Sé que la estamos pasando mal, pero estamos cada día mejor"

Tras la fallida presentación en Santa Fe, el mandatario encabezó un acto en Paraná de cara a las elecciones nacionales de octubre, junto al gobernador Rogelio Frigerio, Karina Milei y el candidato a senador Joaquín Benegas Lynch. No hizo referencia al narcoescándalo que envuelve a Espert.

El mandatario le habló a la gente que se hizo presente a través de un megáfono.

El presidente Javier Milei encabezó el segundo acto de campaña en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, tras la fallida presentación en Santa Fe con graves incidentes y heridos, donde se mostró con uno de los gobernadores aliados, Rogelio Frigerio y dio un pequeño discurso con un megáfono a los cientos de seguidores libertarios de cara a las elecciones nacionales de medio término: "Sé que también la estamos pasando mal, pero estamos cada día mejor", expresó.

Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei y el gobernador Rogelio Frigerio. 
Tras los disturbios en Santa Fe, Javier Milei llegó a Entre Ríos, donde también hubo incidentes

Acompañado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei y los candidatos de La Libertad Avanza a senador, Joaquín Benegas Lynch, y a diputado, Andrés Laumann por la provincia, el mandatario recorrió la costanera de Paraná con una caravana de vehículo y saludó a los presentes durante cinco minutos.

"Luego de semejante debacle y decadencia, volvimos a abrazar las ideas de la libertad. Hemos bajado la inflación de 300% al 30% y sigue bajando. Han salido de la pobreza 12 millones de personas. Hay 6 millones de argentinos que antes nos comían y ahora comen. Es un modelo a imitar en todo el mundo, pero estamos en un momento bisagra", comenzó su breve discurso el Presidente, parado al costado de la camioneta que lo trasladaba.

Además, añadió: "Tengo claro que estamos en un momento difícil. Si bien hicimos mucho, todavía queda mucho por hacer. Estamos a mitad de camino. Por eso les digo que no aflojen, porque esta vez vale la pena. No tiremos a la basura todo este esfuerzo"

En ese mismo sentido, el mandatario no hizo alusión al narcoescándalo que envuelve al candidato a diputado José Luis Espert y concluyó: "Sé que también la estamos pasando mal, pero estamos cada día mejor, porque hay cada día menos inflación, porque hay cada día menos pobres, porque hay cada día menos indigentes, porque cada día estamos mejor. Vamos en la dirección correcta. Por eso les pido que nos sigan acompañando".

milei entre rios acto
Milei, en la costanera del Paraná junto a seguidores libertarios.

Tras los disturbios en Santa Fe, Javier Milei llegó a Entre Ríos, donde también hubo incidentes

El presidente Javier Milei reactivó este sábado la campaña electoral de La Libertad Avanza en Santa Fe y Entre Ríos con miras a las elecciones legislativas nacionales y en un intento de sortear la crisis política que atraviesa el Gobierno con el escándalo que sacude al diputado y principal candidato bonaerense José Luis Espert.

Milei se trasladó a la localidad de Paraná, en Entre Ríos, donde previo a una reunión con el gobernador local, Rogelio Frigerio, se mostrará junto a la militancia libertaria en la intersección de las avenidas Laurencena y Acuerdo de San Nicolás a partir de las 18. La cuenta oficial de X de La Libertad Avanza compartió una foto del encuentro entre el jefe de Estado y el mandatario local.

milei entre rios
El mandatario, en plena campaña electoral.

Mientras tanto, en la costanera de la ciudad se produjeron enfrentamientos entre manifestantes que protestan por la presencia del líder libertario y las fuerzas de seguridad, que llegaron hasta el lugar para separarlos de los seguidores de Milei, que habían sido convocados al lugar para participar del acto de campaña.

De esta manera, el Presidente retomó la agenda electoral con un agenda que prevé para las próximas semanas, visitas a las provincias de Corrientes, Mendoza, y en las ciudades bonaerenses de Mar del Plata y Bahía Blanca, principales puntos de la Quinta y la Sexta Sección, respectivamente, las únicas en las que LLA ganó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

milei frigerio benegas lynch
Milei, junto a Frigerio, Joaquín Benegas Lynch y Karina Milei.

