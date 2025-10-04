4 de octubre de 2025 Inicio
Mauricio Macri: "Después del 26 de octubre, confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios"

El expresidente calificó como "muy bueno" el cónclave que mantuvo el viernes con Javier Milei, abogó por la unión de "todos los que queremos un cambio" para, tras las elecciones legislativas nacionales, "llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite".

Mauricio Macri retomó el vínculo con Javier Milei. 

El expresidente Mauricio Macri aseguró confiar este sábado que después de las elecciones legislativas nacionales, "el Gobierno iniciará una etapa de cambios". Lo hizo en un posteo en su cuenta de X, luego la visita que mantuvo el viernes en la Quinta de Olivos con Javier Milei, con quien retomó el díalogo tras casi un año.

Milei y Macri habrían acordado cambios en el Gabinete después de octubre.
Javier Milei se reunió con Mauricio Macri, de cara las elecciones: "Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre"

El actual titular del PRO calificó como "muy buena" la reunión que mantuvo con el jefe de Estado, abogó por la unión de "todos los que queremos un cambio" para, luego del 26 de octubre, "llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite".

"Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir", completó Macri en sus redes sociales.

