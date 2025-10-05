5 de octubre de 2025 Inicio
Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron un feto en el baño de un micro de larga distancia

Tras un viaje de cuatro horas entre Las Arrias y la capital provincial, empleados de limpieza que realizaban tareas de mantenimiento a la unidad vivieron un estremecedor momento. La Justicia pidió filmaciones para esclarecer lo sucedido.

El colectivo pertenece a la empresa Córdoba Coata.

Empleados de limpieza de un micro de larga distancia de Córdoba vivieron un estremecedor momento este sábado cuando, en el baño de uno de los colectivos, encontraron un feto humano de aproximadamente 15 centímetros.

El macabro hallazgo ocurrió pasadas las 8, cuando la unidad de la empresa Córdoba Coata se encontraba en un depósito ubicado sobre la calle Vélez Sarsfield, en barrio Virgen de Fátima, donde se realizan tareas de mantenimiento después de cada viaje.

Según detalló el comisario inspector José Ponce de León a Cadena 3, "el encargado del micro dio aviso al 911, llegó personal policial, se recabaron los datos y se entregó el procedimiento a la unidad judicial de homicidios en jefatura".

Hasta el momento, las autoridades no tienen indicios sobre quién pudo haber arrojado el feto durante el viaje. "Lo que sabemos con claridad es que esto ocurrió durante el trayecto, ya que se realizan limpiezas al salir de Las Arrias y luego en Córdoba", explicó Ponce de León.

Además, según la información publicada por el portal cordobés El Doce, el feto encontrado en el baño tiene un tamaño de 15 centímetros.

El micro había realizado un trayecto de unas cuatro horas, desde la localidad de Las Arrias, ubicada en el departamento de Marcos Juárez, hasta la capital provincial.

La investigación ya está en manos de la Justicia. Se solicitarán las grabaciones de las cámaras de seguridad de la terminal de Córdoba, y de ser posible, de la localidad de Las Arrias, así como la información sobre los pasajeros que tomaron el colectivo, para determinar cómo ocurrió el hecho.

