Ley Ómnibus: Martín Menem pidió "acelerar" el tratamiento porque "no hay plata"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, insistió este martes con que "no hay plata y no hay tiempo" , en el contexto del debate sobre el proyecto de Ley Ómnibus , denominada de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y les reclamó a los legisladores "acelerar el curso de acción para dictaminar lo antes posible y darle al presidente Javier Milei" las herramientas "que necesita" para gobernar .

"No hay plata y no hay tiempo así que la idea es acelerar el trámite para dictaminar lo antes posible. Tenemos que darle al Presidente la ley que necesita. Si se tiene que trabajar sábado y domingo, no hay problema. Es enero y están todos los legisladores acá. Ese no es un dato menor", afirmó Menem.