Kuschevatzky rechazó la Ley Ómnibus por modificar la Ley de Cine : "Quieren cortarle las piernas a Messi"

En diálogo con Argenzuela , por C5N , Kuschevatzky subrayó la importancia del sector audiovisual para la economía argentina: "Para mí, el cine argentino es el motor creativo más importante de Latinoamérica, es un cine muy admirado y hasta copiado. No puedo entender cómo quieren cortarle las piernas a Messi. La producción audiovisual genera mucha actividad económica y es una actividad para traer dólares".

En tal sentido, ejemplificó con la cantidad de trabajadores que se generan con el rubro: "No hablemos más de cultura, el sector audiovisual en la Argentina tiene una participación del PBI de entre el 3 y el 5%. Prefiero pensar que alguien que armó este paquete lo armó desde el prejuicio y el desconocimiento. El sector audiovisual da trabajo a 500.000 personas en la Argentina. Por ejemplo Argentina, 1985 le dio trabajo a 5.000 personas directamente".

En tanto, advirtió que algunos de los que se dedican a la producción cinematográfica comenzaron a dejar el país. "Los talentos ya se están yendo. Hay algo de que el cine es zurdo y eso no es así. Hay un prejuicio contra la industria audiovisual", marcó.

También aclaró el motivo por el cual continúa con proyectos en el país: "Argentina es el primer país de Latinoamérica que produce. ¿Vamos a darle la espalda a una tradición argentina? Es demoledor. El objetivo es lograr que la Argentina tenga más plata y no importa el gobierno que haya. Yo podría no hacer proyectos en la Argentina pero lo hago porque creo que el país no tiene límite.

La propuesta del proyecto de Ley Ómnibus sobre el rubro audiovisual

El proyecto de Ley Ómnibus propone la eliminación del financiamiento que el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales (INCAA) obtiene a través del Ente Nacional de Comunicaciones por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos.

El nuevo texto postula que el Fondo de Fomento Cinematográfico se integrará "con un impuesto equivalente al diez por ciento (10%) aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, cualquiera sea el ámbito donde se realicen", como ya existe, y "con los recursos que defina el Presupuesto Nacional".

De aprobarse el nuevo régimen, no subsistiría la garantía de financiamiento que hoy prevé la Ley 17.741 para sostener las políticas de fomento con el 25% "de las sumas efectivamente percibidas" por el Ente Nacional de Comunicaciones sobre los tributos de la Ley 26.522.

A la vez el proyecto propone eliminar otra fuente de financiamiento que hoy surge de computar el 10% del monto que se derive de la "venta o locación de todo tipo de videograma grabado".