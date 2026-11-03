Jorge Macri, en la Conferencia Industrial de la UIA: "Argentina necesita visión a largo plazo"

El jefe de Gobierno porteño habló ante empresarios y remarcó la importancia de los inversores privados dentro de CABA. "Si a Argentina le va bien, a la Ciudad le va mejor", subrayó.

Jorge Macri expuso frente a empresarios en el marco de la 32° Conferencia Industrial de la UIA en Golden Center y consideró que "Argentina necesita visión a largo plazo".

Durante su discurso, el mandatario destacó el rol del empresariado en la historia del país y cuestionó las políticas de gestiones anteriores: "Si hay algo que hizo grande a este país es el sector privado, el empresariado audaz que invierte, arriesga, innova. Muchos de los que están acá vieron pasar muchas crisis y sin embargo no bajaron los brazos". En ese sentido, agregó: "Durante años tuvieron que tolerar un Estado que les decía que la industria era el motor pero los llenaba de regulaciones, esa Argentina debería estar en el pasado".

El jefe de Gobierno remarcó que las ideas no tienen fronteras y apuntó a consolidar la economía urbana a través del conocimiento y las nuevas tecnologías. "Hoy la IA cambia la manera de competir y el mundo no va a esperar: o lideramos ese proceso o corremos de atrás", advirtió. Por eso, confirmó el impulso al nuevo Distrito de Inteligencia Artificial, que se suma al Parque de la Innovación, donde ya se instalaron más de 500 empresas.

En materia educativa, Macri enfatizó la necesidad de provocar cambios desde adentro del sistema para formar el capital humano que requiere el mercado laboral actual. "Si pensamos que la cantidad de días es la única variable relevante y no entendemos que los jóvenes tienen que volver a aprender en la escuela no solo lo que queramos enseñar, lo transformador es el aprendizaje, no estaremos preparando el capital humano que ustedes necesitan", sostuvo.

Pese a representar solo el 7% de la población nacional, la Ciudad concentra el 15% del PBI del país y se posiciona como la primera jurisdicción en exportación de servicios y la segunda en generación de valor agregado.

Solvencia financiera, ajuste del gasto político y baja de impuestos

Respecto a las cuentas públicas, la gestión logró sostener el equilibrio financiero y mantener la inversión pública cercana al 20%, a pesar de una caída del 11% en los ingresos interanuales, marcada por la retracción del sector financiero, y de un aumento del 50% en la demanda de la salud pública, donde se atienden a 5 millones de personas más por año, según aclaró durante su exposición.

El mandatario explicó que el sostén de las cuentas se logró, entre otras acciones, a partir de la reducción del gasto político, con la eliminación de 9.000 puestos administrativos y la fusión de más de 600 gerencias. Este ordenamiento permitió que la Ciudad mantenga la calificación Investment Grade y logre un riesgo país de 300 puntos básicos en su última emisión de deuda.

En relación a la carga fiscal, recordó que el 90% de las PyMEs porteñas están exentas de Ingresos Brutos y anticipó que el próximo proyecto de Presupuesto incluirá nuevas rebajas y eximiciones impositivas. "Creemos en gastar menos y mejor", sintetizó.

Propiedad privada, seguridad y visión de futuro

En el plano institucional, el mandatario situó la defensa de la propiedad privada como un eje central de su política de ley y orden: "Para nosotros es fundamental. No solo es un derecho básico constitucional sino es constitutivo de nuestra identidad". En esa línea, resaltó la recuperación de más de 1.000 propiedades usurpadas, el equivalente a 500 millones de dólares, que fueron restituidas a sus dueños legítimos.

Jorge Macri expuso en la Conferencia de la UIA ante empresarios.

En un fuerte respaldo al sector privado, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló del "RIGI CABA" (RIMI CABA), un régimen de incentivos para medianas empresas que permite aplicar el 25% de sus inversiones al pago de Ingresos Brutos, ABL, Sellos e Inmobiliario. El anuncio busca potenciar al entramado productivo porteño y fomentar la llegada de nuevos capitales.

Por último, al referirse al plan de infraestructura y al avance en la licitación de la Línea F de subte, destacó la importancia de ejecutar políticas de Estado que trasciendan los mandatos individuales: "Seguro no la inauguraré yo, la hará otro, el legado queda para una ciudad que tiene que seguir transformándose".

"El motor de esta ciudad son ustedes, son los privados, ustedes son la riqueza. Barro, agua y tierra nada más. La capacidad para generar riqueza está de la línea del suelo hacia arriba", concluyó Jorge Macri, reafirmando que si a la Argentina le va bien, a la Ciudad le irá mejor.