Las tensiones internas hacen crujir a Juntos por el Cambio en varias provincias

Se trató de la primera elección del cronograma electoral nacional, en el que 15 provincias decidieron desdoblar la elección para despegarse de los comicios presidenciales, y la derrota que sufrió el PRO dejó un sabor amargo en las filas amarillas.

El martes, salió a la luz un mensaje del senador del PRO en Chubut y precandidato a gobernador, Ignacio Torres, que denota el enojo y la intención del macrismo de dividir las aguas dentro del armado político de cara a las próximas elecciones.

"El mensaje es antiradicalismo", se lo escucha claro y enojado a Torres en un audio que se viralizó, en el que habla sobre la estrategia que implementarán a partir de la derrota en La Pampa y apunta a profundizar la división con la UCR, que desde el 2019 levanta cabeza en la coalición y reclama tener voz propia y candidatos propios.

El senador cercano al ex presidente Macri despotricó contra la victoria radical en la interna pampeana. "Yo no te entiendo, te juro que no te entiendo. El mensaje es ese, antiradicalismo. No te entiendo, en serio, pero al pedo te enroscas solo, quedas como un duque y te enroscas, y cambiá el mensaje: el mensaje es anti radicalismo”, se lo escucha decir a Torres.

Juez y De Loredo se disputan la candidatura en Córdoba

En Córdoba, la disputa tiene como protagonistas al senador Luis Juez (Frente Cívico) y al diputado Rodrigo de Loredo (UCR), ambos aspirantes a encarnar la candidatura a gobernador. En una de sus últimas visitas a la provincia, Bullrich propuso que se defina a través de una "encuesta" o, en último caso, en una "interna abierta".

Mientras tanto, en el distrito considerado bastión macrista, la fuerza Hacemos por Córdoba, que lidera el gobernador Juan Schiaretti, ya inició la campaña electoral con recorridas por el interior provincial de su candidato, el intendente capitalino Martín Llaryora, aun cuando todavía no fue establecida oficialmente la fecha de los comicios.

Córdoba ya recibió las visitas de Rodríguez Larreta, Bullrich y la exgobernadora bonaerense y actual diputada porteña, María Eugenia Vidal. Los tres dejaron ver el interés que representa la provincia mediterránea para la conducción nacional, pero evitaron pronunciarse a favor de alguno de sus precandidatos.

luis juez Captura de TV

Juez se resiste a competir en internas por la candidatura porque entiende que "el peronismo va a jugar" y favorecerá a De Loredo, el radical que responde al espacio Evolución liderado por el porteño Martín Lousteau.

Hasta el momento se desconoce si pisará tierras cordobesas Mauricio Macri, hacia quien persiste cierto malestar en la versión local de Juntos por el Cambio luego de que el expresidente mantuviera una reunión en noviembre pasado con Llaryora, candidato del peronismo 'schiarettista'.

En voz baja, puertas adentro de la coalición se dice que ese encuentro habría sido el desencadenante para que algunos referentes e intendentes se encolumnaran detrás de Llaryora.

En este marco, las fuerzas cordobesas que integran la coalición opositora reclamaron con énfasis a Schiaretti que defina la fecha de convocatoria a comicios que, según la legislación electoral local, deberían realizarse entre el 10 de junio y el 10 de setiembre próximo.

Mendoza: diferencias entre el macrismo y el radicalismo

En Mendoza también volvieron a hacerse visibles diferencias entre el macrismo y el radicalismo, tal como ocurrió en los últimos períodos electorales. Pero a esta situación se sumó que el senador radical Alfredo Cornejo -apoyado por el gobernador Rodolfo Suárez- formalizó su precandidatura a la gobernación, de cara a los comicios del 24 de septiembre próximo (luego de las PASO del 11 de junio).

"Vi un lanzamiento muy forzado e inoportuno, aparte de contradictorio respecto a lo que se viene diciendo", dijo sobre lo resuelto por Cornejo el diputado y titular del PRO mendocino, Omar De Marchi, y anticipó que recién el 12 de abril definirá su futuro electoral y la posibilidad de abandonar el frente Cambia Mendoza.

INTERNA JXC MENDOZA

De Marchi dejó ver su fastidio con la decisión de Cornejo de dirimir en las PASO quién será el candidato de la fuerza que gobierna la provincia e ignoró la intimación de la UCR a que resolviera este mismo miércoles si se mantenía dentro de las filas de la coalición gobernante (plazo que también rige para el resto de los partidos que quieran integrar el frente).

El martes, en una cumbre del PRO, Rodríguez Larreta y Bullrich discutieron en duros términos sobre el armado electoral en Mendoza, donde De Marchi juega como aliado del alcalde porteño.

cornejo bullrich Télam

"Hemos escuchado al gobernador decir muchas veces: no se habla de política; estamos con la gestión. Y de repente van, arman una conferencia de prensa y anuncian a un candidato. Cuando faltan dos meses para la construcción de frentes y cuatro para la elección. Fue muy poco espontáneo. De verdad, forzado", criticó el líder del PRO sobre el acuerdo entre el gobernador Suárez y el senador Cornejo.

De Marchi fue categórico y remarcó: "Han anticipado la discusión política, que sólo les sirve a los políticos y no a la gente". Además, señaló que el PRO, en cambio, está "muy concentrado en desarrollar un plan de Gobierno, no en la especulación de la rosca, de los frentes, o de los no frentes".

El PRO anotó una lista colectora en Neuquén

A este panorama provincial se suma también el desarticulado plan electoral de Juntos por el Cambio en Neuquén, originado luego de que Macri se expresara a favor de un exdirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el exvicegobernador Rolando Figueroa.

Por eso, por un lado, Juntos por el Cambio presentó ante la justicia electoral una lista encabezada por la fórmula Pablo Cervi-Jorge Taylor para competir en los comicios del 16 de abril y, por el otro, el PRO anotó una nómina colectora con Figueroa y la diputada provincial Leticia Esteves.

Figueroa, a su vez, lidera un partido propio (Comunidad y Desarrollo Ciudadano) y lleva en total 9 listas de diputados, conformadas con seguidores del MPN y que podrían complicar incluso las chances de un partido que gobierna Neuquén desde hace 60 años, actualmente en manos de Omar Gutiérrez.

La UCR se corta sola en Río Negro

En Río Negro, la coalición está fracturada luego de que la UCR anunciara un acuerdo electoral con el oficialismo provincial, Juntos Somos Río Negro (JSRN), liderado por el senador Alberto Weretilneck.

A principios de enero el oficialista JSRN y el frente "Nos Une Río Negro", encabezado por el senador Martín Doñate, sellaron un acuerdo electoral de cara a los comicios provinciales del 16 de abril, en los que Weretilneck volverá a competir por la gobernación.

Según trascendió, dirigentes del radicalismo local mostraron su descontento porque "la toma de decisiones queda en manos de unos pocos y la UCR asiste como espectador privilegiado". Por esa razón, los radicales resolvieron cerrar un acuerdo con JSRN, que tiene altas chances de continuar en la gobernación.

Por otro lado, en una fórmula que lleva el sello de Juntos por el Cambio y que cuenta con el apoyo del PRO, competirán Aníbal Tortoriello y Juan Pablo Álvarez Guerrero.