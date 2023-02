Ignacio Torres tras la derrota del PRO en La Pampa: "El mensaje es antiradicalismo"

El senador cercano al ex presidente Mauricio Macri despotricó contra la victoria radical en la interna pampeana y en el audio se lo escucha decir: "Yo no te entiendo, te juro que no te entiendo, no te entiendo, es una de cal y una de arena".

"El mensaje es ese, antiradicalismo. No te entiendo, en serio, pero al pedo te enrroscas solo, quedas como un duque y te enroscas, y cambiá el mensaje: el mensaje es anti radicalismo”, se lo escucha decir aTorres.

Acto seguido, lanzó: "Porque son binarios los nuestros, no la van a ver que, bueno tenemos que construir el segmento, no lo entienden, tiene que ser blanco o negro".

En Chubut, Torres se postuló en la carrera por la gobernación mientras que el radicalismo lanzó su propia fórmula: Damián Biss-Gustavo Menna.

Las interna en Juntos por el Cambio volvió a caldearse después de la victoria del radicalismo de la mano de Martín Berhongaray, quien venció al candidato del PRO, Martín Maqueyra, y puso de relieve las diferencias que existen entre los dos partidos.

Tras la derrota en el 2019, el radicalismo comenzó a tomar protagonismo dentro de la coalición y las críticas al PRO cada vez son más profundas, mientras que el macrismo buscan quitarle peso y minimizar el armado que tiene el partido centenario en las provincias.

Crisis en Juntos por el Cambio, provincia por provincia

La dirigencia de parte de la coalición opositora intenta contener el espacio en medio de las internas que tienen lugar en cada provincia. Una de las provincias que se encuentra en Mendoza, donde el senador radical y exmandatario provincial, Alfredo Cornejo, y el diputado Omar de Marchi del PRO compiten por la gobernación.

Entre ambos no se ponen de acuerdo en el mecanismo para resolver sus diferencias bajo el paraguas de la coalición y De Marchi se encamina a romper con JxC en el distrito y a presentarse con un frente aparte.

Las alianzas electorales deben ser presentadas en abril, pero De Marchi ya tomó la decisión de ir aparte, apoyado por el Partido Demócrata de Mendoza, y la Coalición Cívica, entre otras expresiones.

Una cuestión similar ocurre en Córdoba entre el radical Rodrigo De Loredo y Luis Juez del PRO. Lo mismo ocurre en Tucumán, Río Negro, Neuquén y Chubut.

Las alianzas provinciales divergentes y la falta de aceptación de la conducción nacional son los motivos que explican esta falta de unidad en Juntos.

Además, en algunas provincias los precandidatos del PRO y del radicalismo tienen alianzas políticas incompatibles entre sí, y en muchos casos están lejos de conformar listas de unidad.

En otros casos, el motivo es más sencillo: algunos postulantes no quieren ir a la competencia interna con su rival y piensan que tendrán más chances si se presentan por afuera, armando un frente aparte, alejados de JxC.

Los referentes provinciales se preguntan, con una lógica difícil de refutar, por qué deberían acatar ellos los designios y las reglas de la mesa nacional si los propios candidatos a presidente del espacio tampoco saben aún cómo definirán sus candidaturas.

Esta dificultad es, por estos días, el principal tema de preocupación dentro de la coalición opositora y eslo que se refleja en la sucesión de reuniones en el country Cumelén de Villa la Angostura, donde se repiten los encuentros del anfitrión Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Macri, entretanto, escucha a todos y les da su bendición por igual.