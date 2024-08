Las empresas de colectivos advirtieron que "si no se llega a una solución, va a haber reducción de servicios"

Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor adelantaron que si no se resuelve la cuestión de los subsidios entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires las frecuencias se verán afectadas. Adelantó que hasta el próximo jueves "no debería ocurrir nada".

Luego del anuncio del Gobierno de que en septiembre quitará parte de los subsidios a los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el conflicto se recrudece y desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) advirtieron que "si no se llega a una solución, las empresas no tendrán dinero para pagar salarios y va a haber reducción de servicios" .

"Todavía no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Por lo menos hasta el jueves no debería ocurrir nada, no va a haber aumentos de tarifas", anticipó Luciano Fusaro, vicepresidente de la entidad, en diálogo con Rubén Suárez en La Mañana, por C5N.