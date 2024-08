Jorge Macri: "Sin subsidio, las empresas de colectivos van a colapsar o la tarifa aumentará"

Según estimaciones del Gobierno de la Ciudad, la eliminación de los subsidios podría llevar el boleto a $863. "Creemos que es un momento donde la gente no está en condiciones de absorber un aumento de esa magnitud", señaló Macri, y aseguró que continúan las negociaciones con Nación "para que no retire" su aporte.

En ese sentido, adelantó que seguirá "dialogando política y técnicamente con el Gobierno nacional" para generar "una mesa de trabajo que no requiere mucho más de un mes". "La transferencia de la Policía, mucho más compleja que esta discusión, se hizo en un mes. En el subte, en su momento, se avanzó tremendamente rápido", ejemplificó.

colectivos Ciudad mantendrá su parte del subsidio a la tarifa de colecitvos. Ignacio Petunchi

"Podemos sentarnos, es lo que le hemos planteado al Gobierno nacional, y hacer la transferencia como corresponde. Si me pasás las potestades, tienen que ser completas. Esto es como que vos me digas 'cuidame la casa' pero no me das las llaves para hacerlo", cuestionó el jefe de Gobierno porteño.

"Esperamos poder lograr un marco de diálogo para que el Gobierno nacional no se retire de ese subsidio porque, como más de una vez el Presidente ha dicho, la ley de gravedad existe. Y si no hay subsidio, seguramente las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar, y ninguna de las dos cosas son buenas", concluyó.

El impacto del tarifazo: 7 de cada 10 argentinos utilizan el colectivo para ir a trabajar

Un estudio reveló que 7 de cada 10 trabajadores se trasladan diariamente en colectivos para cumplir sus funciones en sus respectivas empresas. Además, advirtió que el incremento del 600% en los boletos, desde que asumió el presidente Javier Milei, generan una gran dificultad cotidiana.

El informe de Adecco remarcó que, al consultar el medio de transporte que se utiliza habitualmente, "la amplia mayoría se traslada en colectivo 68% (10% más que en el estudio de 2023), seguida de un 32% que viaja en auto". Otras opciones son tren (18%), subte (16%) y caminar (13%).

Cada ciudadano cuenta con un presupuesto diario para viajar a su lugar de empleo y, ante el aumento sideral del boleto, deberán destinar mayor cantidad de dinero: "Para más de 7 de cada 10 encuestados, el incremento en las tarifas del transporte público representa un problema a la hora de ir al trabajo", señaló el informe.