Larreta confirmó que Jorge Macri "cumple con los requisitos para ser candidato"

"Me gustaría que me reemplace en la Ciudad un candidato del PRO, de los cuales hay tres en carrera: el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, Jorge Macri y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Ellos tienen derecho a instalarse y la receptividad de la gente es muy importante", expresó Larreta.

En este sentido, recalcó en diálogo con Radio la Red que el primo del expresidente Mauricio Macri "cumple con los requisitos para ser candidato" en la Ciudad Autónoma, pese a provenir de la provincia.

A su vez, en torno a los candidatos provenientes del radicalismo, como Martín Lousteau, Larreta expresó que "todos tienen que estar en igualdad de condiciones para competir".

Macri volvió a cargar contra Larreta: "Lamento que no haya trabajado en equipo"

El expresidente Mauricio Macri participó del encuentro Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) organizado en La Rural y lamentó que el jefe de gobierno "no haya trabajado en equipo" con Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal para definir la estrategia electoral en la ciudad.

"Lamento que Horacio no haya trabajado en equipo y no haya consultado su decisión con María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. El diálogo es un elemento fundamental", dijo el expresidente en una ronda de preguntas que se realizó después de un almuerzo con empresarios.

La UCR advirtió que podrían impugnar la candidatura de Jorge Macri

El diputado de la UCR, Emiliano Yacobitti, advirtió que “cualquier ciudadano podría impugnar la candidatura” de Jorge Macri a jefe de Gobierno, lo que dejaría al PRO sin su figura principal en la Ciudad.

El radicalismo sostiene que el primo de el ex Presidente no cumple con los requisitos de la Constitución porteña para ser candidato, porque no es nativo ni tiene residencia habitual y permanente en la ciudad en los últimos cinco años. Además, señalan la incompatibilidad de Macri de pretender ser Jefe de Gobierno mientras todavía es intendente, en uso de licencia, de Vicente López.