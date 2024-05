La Unión Europea repudió el "ataque frontal y directo" de Javier Milei a Pedro Sánchez

El Alto Representante del organismo para Política Exterior Josep Borrell señaló que las palabras del mandatario para con el presidente español son “descalificaciones basadas en falsedades" y "no nos parece adecuado".

"Ser tapa de Time no es lo mismo que respeto internacional", aseguró la periodista que entrevistó a Milei

"El ataque frontal y directo que ha venido a hacer en España no nos parece adecuado” afirmó el funcionario en declaraciones televisivas. Para luego remarcar la importancia del "sentido común" en la defensa a Sánchez y su esposa.

“Que yo sepa, la esposa del presidente del gobierno de España no está imputada en ninguna causa. Entonces, que el presidente de una república amiga diga que en España tenemos un problema gravísimo porque estamos todos corruptos y en particular una señora que no está imputada por nada…”, señaló Borrell.

Josep Borrell Borrell apuntó contra Milei por los dichos contra Pedro Sánchez.

El mismo sentido consideró que para nosotros, los europeos, el estado de bienestar y la redistribución fiscal para conseguir una sociedad cohesionada es una parte fundamental”.

Luego de describir a Argentina como "un país especialmente querido“ en la UE, Borrell insistió en sus críticas a Milei.: “Me duele mucho esta confrontación y creo que las formas no son adecuadas".

"Se puede estar en contra de los planteamientos políticos y del socialismo democrático, pero decir que eso es el diablo personificado, que ha causado millones de muertos y que se basa en el robo sistemático, no nos parece que sea la forma adecuada de debatir en política”, concluyó.

Diputados de la UCR denunciaron a Javier Milei por su viaje a España: lo acusan de defraudar al Estado

Tres diputados de la Unión Cívica Radical denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por "peculado" y "defraudación al Estado", mientras crece el escándalo por el origen de los fondos que utilizó el mandatario para costear su viaje a España, para participar de una cumbre organizada en Madrid por el partido de ultraderecha Vox. La denuncia incluye al secretario de Culto, Francisco Sánchez.

La presentación que ingresó en Comodoro Py fue realizada por los legisladores Pedro Galimberti, Fernando Carvajal y Manuel Aguirre, integrantes de la oposición dialoguista. La denuncia también alcanza a todos los funcionarios que participaron del viaje, argumentando que se utilizaron fondos del erario público.

Según informó Marcos Cittadini en La Mañana por C5N, las cifras que se calculan rondan los u$s500 mil e incluyen solamente viáticos y transportes internos, es decir, nada de hospedaje ni gastos operativos.