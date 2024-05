Ciudadanía española: ¿se frenan los trámites por el conflicto entre Milei con Pedro Sánchez?

Pasaporte ¿Qué elementos no me deben faltar a la hora de viajar en avión? pixabay

C5N consultó a una gestora de ciudadanías para saber si este conflicto puede traer alguna complicación con los trámites que están en curso y si podrán realizar el trámite a futuro: "No hay ninguna modificación, porque el consulado va por un lado y la embajada por otro. Se encargan de diferentes trámites. El consulado es de trámites administrativos".

Belén, gestora consultada por el medio, trató de llevar tranquilidad aquellos argentinos y argentinas que desean tramitar la ciudadanía española para emigrar del país: "Todo sigue su curso habitual, los que ya presentaron todo normal y los que aún no presentaron no van a tener problema". Ante esta situación, detalló que en los últimos días recibió más preguntas de lo habitual sobre esta temática y aclaró que "mientras esté la ley vigente van a poder aplicar".

Desde que España aprobó en octubre de 2022 la llamada Ley de Nietos, normativa enmarcada en la Ley de Memoria Democrática que permite que hijos y nietos de exiliados españoles durante el franquismo puedan reclamar la nacionalidad española de forma directa, Argentina se convirtió en el país con mayor cantidad de solicitudes.

Javier Milei volvió a embestir contra Pedro Sánchez y le recomendó a su esposa "un buen abogado"

El presidente Javier Milei advirtió que el mandatario español Pedro Sánchez puede convertirse en el "hazmerreír" del mundo porque "lo que está haciendo a nivel internacional es un papelón", lo llamó "delirante" y volvió a sembrar sospechas sobre las actividades de su esposa, Begoña Gómez, a quien le sugirió "un buen abogado" porque "tiene un montón de causas donde está sospechada de tráfico de influencias".

"Lo que está ocurriendo es un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante, por un problema personal, se sintió aludido por una frase que no contenía nombres y hace una escalada diplomática sin sentido. ¿Acaso él se cree que es el Estado? Su mujer está involucrada en casos de corrupción, pero ni él ni su mujer son España", afirmó.

Milei acusó a Sánchez de "mandar a mujeres cobardemente a agredirme, y como no les contesté, salió él. ¿Él puede decir cualquier cosa y yo me tengo que quedar callado?", se preguntó en declaraciones a LN+. "Las raíces españolas en Argentina un delirante no las va a poder cambiar, los vínculos con las empresas van a permanecer", agregó.

Aseguró también que el presidente español "tiene complejo de inferioridad frente a mi persona, por eso el psicólogo que recomendó Alberto Fernández que se lo recomiende a él para que madure, y que le recomiende un buen abogado para Begoña, porque tiene un montón de causas en la que está sospechada de tráfico de influencias".

Milei calificó al gobierno de Sánchez de "perverso" y lo acusó de "apretar a un juez por las causas de la mujer" y de "apretar a los empresarios" que se reunieron con él en Madrid.