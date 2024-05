Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei y explicó por qué retiró a su embajadora de Argentina

El presidente español recordó que en el año 2012, cuando Mariano Rajoy presidía el país, se "propuso una retirada del embajador en Damasco, Siria, que se mantiene hasta hoy".

pedro sánchez ante el congreso español Pedro Sánchez explicó ante el Congreso de España el retiro de la embajadora en Argentina.

Además "hubo otra retirada, que a ustedes le gustará un poco más, y es la del embajador de Caracas en Venezuela ante Maduro en el año 2016. Lo que reviste mayor gravedad porque el propio presidente declaró no grata al embajador en Madrid en el año 2018".

Pedro Sánchez aseguró que su esposa es "honesta" y confía en que la Justicia archivará su causa

El presidente de España, Pedro Sánchez,expuso ante el Congreso de su país y aseguró que su pareja Begoña Gómez, es una persona "honesta, seria y responsable" tras la denuncia que afronta por parte de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y quien fue blanco del presidente Javier Milei en su visita al país europeo.

"Mi mujer es una profesional honesta y responsable y mi Gobierno es un gobierno limpio", indicó Sánchez. Para luego agregar que quienes cometen tráfico de influencias "no lo hacen mandando cartas oficiales" como hizo su esposa sino "con sus sobres sus iniciales y fajos de billetes dentro".

"No todos somos iguales, señorías y, si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos", continuó.