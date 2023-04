La UCR respaldó la decisión de Larreta sobre las elecciones en CABA: "Hemos promovido la transparencia electoral"

Luego, sobre este método de votación, el partido centenario subrayó: "Tanto desde nuestro partido como desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio siempre hemos promovido la transparencia electoral para dotar a los ciudadanos de las mejores herramientas para la emisión del voto".

"Así, lo hemos hecho en el Congreso de la Nación donde encontramos las trabas que la mayoría kirchnerista nos puso y que evitaron que los argentinos voten en las elecciones nacionales con Boleta Única", advirtieron.

En tanto, la UCR apuntó contra el Partido Justicialista: "Este año hemos visto en muchas provincias gobernadas por el PJ cambios en las reglas de elección: eliminación de las PASO, implementación de ley de lemas y manipulación de los calendarios electorales".

Por último, el espacio liderado por Gerardo Morales hizo alusión a los procesos electorales en las zonas en las que la UCR gobierna. "El cumplimiento de la Ley y de las reglas electorales en los distritos en los que gobernamos es la mejor manera de mostrarle al país el camino del cambio y la transformación que propone Juntos por el Cambio", señalaron.

El comunicado de la UCR

UCR comunicado Twitter (@UCRNacional)

El lapidario mensaje de Macri contra Larreta: "Profunda desilusión"

Mauricio Macri publicó un lapidario mensaje contra Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño confirmó este lunes que la Ciudad de Buenos Aires implementará el sistema de elecciones "concurrentes" y la boleta única electrónica, algo que el expresidente calificó como una "profunda desilusión".

Macri adhirió a las palabras que María Eugenia Vidal escribió en Twitter. "El PRO y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", manifestó la exgobernadora bonaerense.

El exmandatario compartió la publicación y agregó: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión". Más temprano, otros dirigentes del PRO como Jorge Macri y Cristian Ritondo también habían cuestionado en distintas entrevistas el cambio de reglas electorales.

Este domingo, horas antes del anuncio de Larreta, Macri había marcado la cancha. "No hay que cambiar reglas electorales el mismo año y no hay que hacerlo por especulaciones de una parte. Sería ir en contra de los vecinos", declaró a Radio Rivadavia.