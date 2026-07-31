31 de julio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 31 de julio

El oficial minorista operó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación en una semana marcada por la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en una señal clara de respaldo al Gobierno. Leve variación del blue y los financieros.

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El dolar cotiza arriba de los $1.500. 

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Los activos argentinos, favorecidos por el buen clima bursátil.
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Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en una conferencia de prensa el proyecto de Inocencia Fiscal II que será enviado este jueves al Congreso y advirtió sobre los ahorros no declarados. "Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio porque pierden valor, ya que en Estados Unidos también hay inflación. Un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Si alguien guardó u$s100.000 hace 20 años, si lo hubiera tenido en el sistema financiero rindiendo un 6% anual, hoy tendría u$s320.000. A nivel de país tampoco sirve porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más. Para eso se formaliza la economía y creciendo", remarcó.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.488.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,29, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.508,43.

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