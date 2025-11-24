La sentida despedida de Cristina Kirchner a Juan José Mussi: "Peronista de toda la vida" La expresidenta lamentó el fallecimiento del histórico intendente de Berazategui, que se produjo a sus 84 años. "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos", expresó. Por







Cristina Kirchner junto a Juan José Mussi. Redes sociales

La expresidenta Cristina Kirchner lamentó el fallecimiento del histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, que se produjo este lunes a sus 84 años. El histórico dirigente peronista se encontraba internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por un problema pulmonar.

En su cuenta de la red social X, Cristina elogió las gestiones de Mussi como jefe comunal del partido bonaerense y recordó que integró su gobierno: "Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión".

En tal sentido, expuso su apoyo hacia los allegados de Mussi. "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", expresó.

mussi muerte cristina La publicación de Cristina Kirchner. Mussi fue elegido como intendente de Berazategui en 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023. Se encontraba internado desde la última semana en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por un problema pulmonar que se agravó en los últimos días.

En tanto, en 1994 fue designado como ministro de Salud bonaerense hasta 2002, mientras que fue convocado por la expresidenta en 2011 para estar a cargo de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante su gobierno. Luego, en 2013, fue electo como diputado bonaerense.

También fue presidente del Partido Justicialista de Berazategui desde 1986 hasta 2017. En ese año, fue elegido concejal y ocupó la presidencia del Cuerpo Deliberativo hasta 2019. Además, en 1999 fue electo como diputado nacional.