24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La sentida despedida de Cristina Kirchner a Juan José Mussi: "Peronista de toda la vida"

La expresidenta lamentó el fallecimiento del histórico intendente de Berazategui, que se produjo a sus 84 años. "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos", expresó.

Por
Cristina Kirchner junto a Juan José Mussi.

Cristina Kirchner junto a Juan José Mussi.

Redes sociales
La muerte de Juan José Mussi generó un gran impacto en el mundo de la política peronista
Te puede interesar:

Adiós a Juan José Mussi: la repercusión del arco político por el fallecimiento del dirigente peronista

En su cuenta de la red social X, Cristina elogió las gestiones de Mussi como jefe comunal del partido bonaerense y recordó que integró su gobierno: "Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión".

En tal sentido, expuso su apoyo hacia los allegados de Mussi. "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", expresó.

mussi muerte cristina
La publicaci&oacute;n de Cristina Kirchner.

La publicación de Cristina Kirchner.

Mussi fue elegido como intendente de Berazategui en 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023. Se encontraba internado desde la última semana en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por un problema pulmonar que se agravó en los últimos días.

En tanto, en 1994 fue designado como ministro de Salud bonaerense hasta 2002, mientras que fue convocado por la expresidenta en 2011 para estar a cargo de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante su gobierno. Luego, en 2013, fue electo como diputado bonaerense.

También fue presidente del Partido Justicialista de Berazategui desde 1986 hasta 2017. En ese año, fue elegido concejal y ocupó la presidencia del Cuerpo Deliberativo hasta 2019. Además, en 1999 fue electo como diputado nacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristina Kirchner: Que esté privada de mi libertad es la metáfora perfecta de una Argentina a la que la están liquidando

Cristina: "Que esté privada de mi libertad es la metáfora perfecta de una Argentina a la que la están liquidando"

CFK publicó un mensaje en X.

Cristina, sobre la causa Cuadernos: "No fueron escritos, fueron fabricados"

play

La Justicia impuso nuevas restricciones para las visitas a Cristina Kirchner en su casa de Constitución

play

Cristina Kirchner respondió a las críticas por la foto en San José 1111 y cargó contra el Gobierno y los medios

Cristina Kirchner reunió a economistas en el Día del Militante Peronista: Es hora de decidir qué país queremos construir

Cristina Kirchner, en el Día del Militante Peronista: "Es hora de decidir qué país queremos construir"

Juan José Mussi tenía 84 años.

Quién asumirá como intendente de Berazategui, tras la muerte de Mussi

Rating Cero

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

La modelo estaría en una nueva relación.

Tras el divorcio, se reveló con quién estaría en pareja Jésica Cirio

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.
play

La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi volvieron a los escenarios tras 25 años

Así fue el regreso de Banda a los escenarios tras 25 años y en medio de la polémica con Lourdes

últimas noticias

Juan José Mussi tenía 84 años.

Quién asumirá como intendente de Berazategui, tras la muerte de Mussi

Hace 1 hora
La muerte de Juan José Mussi generó un gran impacto en el mundo de la política peronista

Adiós a Juan José Mussi: la repercusión del arco político por el fallecimiento del dirigente peronista

Hace 1 hora
El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

Hace 1 hora
play
Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

Hace 1 hora
¿Cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025?.

Niño Prodigio reveló el horóscopo semanal: cómo deben agradecer los signos del 24 al 30 de noviembre 2025

Hace 1 hora