Murió Juan José Mussi, histórico intendente de Berazategui, a los 84 años

El dirigente peronista había asumido su sexto mandato en el partido bonaerense en 2023. También se desempeñó como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires entre 1994 y 2002 y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el gobierno de Cristina Kirchner de 2010 a 2013.

Juan José Mussi tenía 84 años.

El histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, murió este lunes a los 84 años luego de enfrentar graves problemas de salud. Se encontraba al frente de su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023.

Juan José Mussi tenía 84 años.
Quién asumirá como intendente de Berazategui, tras la muerte de Mussi

El fallecimiento de Mussi fue confirmado por la expresidenta Cristina Kirchner, quien en su cuenta de la red social X lo despidió con un sentido mensaje: "Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión".

En tal sentido, expuso su apoyo hacia los allegados del referente peronista. "Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", expresó.

Mussi fue elegido como intendente de Berazategui en 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023. Se encontraba internado desde la última semana en el Hospital El Cruce de Florencio Varela por un problema pulmonar que se agravó en los últimos días.

Juan José Mussi
Juan Jos&eacute; Mussi ten&iacute;a 84 a&ntilde;os.

Juan José Mussi tenía 84 años.

En tanto, en 1994 fue designado como ministro de Salud bonaerense hasta 2002, mientras que fue convocado por Cristina Kirchner en 2011 para estar a cargo de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante su gobierno. Luego, en 2013, fue electo como diputado bonaerense.

En tal sentido, fue presidente del Partido Justicialista de Berazategui desde 1986 hasta 2017. En ese año, fue elegido concejal y ocupó la presidencia del Cuerpo Deliberativo hasta 2019. Además, en 1999 fue electo como diputado nacional.

Por otro lado, Mussi fue médico especialista en Clínica Médica y entre 1973 y 1976 ocupó la dirección del Hospital Interzonal General de Agudos General José de San Martín de La Plata.

