"La sangre llama": la historia de búsqueda de Adriana Metz, la hermana del nieto restituido 140

Adriana Metz se sentó frente al auditorio de Casa por la Identidad y no hizo falta más que verla para entender lo que pasaba: el brillo en sus ojos, la voz firme quebrada por momentos, la sonrisa inevitable. “Hoy me toca a mí estar de este lado. Encontré a mi hermano” , dijo, poniendo fin a una búsqueda que duró décadas. La acompañaban Estela de Carlotto y Manuel Gonçalves Granada, de Abuelas de Plaza de Mayo , que minutos antes habían anunciado la restitución de la identidad del nieto número 140.

“Mi abuela Elisa siempre decía que la sangre llama. También decía que la esperanza es lo último que se pierde. La tenía clara mi abuela”, contó Adriana en la conferencia que se realizó este lunes desde el predio de la Ex-Esma. “Nunca perdí la esperanza pero muchas veces sentí el miedo de pensar que mi hermano quizás no había llegado ni a los 5 años. Igual lo seguí buscando y ahora lo encontré a sus 48 años”, celebró. En diálogo con C5N, la mujer reconstruyó la historia de búsqueda, contó cómo se enteró del hallazgo de su hermano, su primera conversación por video llamada y lo que espera para el primer encuentro.

Embed - ABUELAS de PLAZA de MAYO ANUNCIÓ la RESTITUCIÓN del NIETO 140

"Siempre seguí buscando": la búsqueda y el rencuentro

Adriana se enteró de que tenía un hermano a los 6 años. Fue el 4 de diciembre de 1981 cuando a la casa de sus abuelos paternos en Bahía Blanca llegó una carta de Alicia Partnoy, a quien estando detenida su madre le contó que había dado a luz a un varón. “Cuando leyeron la carta mis abuelos creyeron que estaba durmiendo pero estaba escondida en un cuartito de la cocina. Cuando llegaron a la parte donde contaban que había nacido mi hermano yo salí gritando ´tengo un hermano´, y preguntando dónde estaba".

Desde ese momento sus abuelos paternos comenzaron a moverse para encontrar al niño nacido en cautiverio. Adriana los acompañaba a todas las marchas, manifestaciones y presentaciones judiciales posibles que se realizaron durante la búsqueda. Ella, mientras buscaba, también le escribía cartas a su hermano en donde le contaba cosas de su familia y le transmitía sus deseos de encontrarlo.

En 2012 se sumó formalmente a Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Durante años, la esperanza convivió con el miedo. “Muchas veces pensé que quizás mi hermano no había llegado ni a los cinco años”, confesó. “Pero seguí buscando”. El giro llegó tras una denuncia anónima, que permitió abrir una investigación conjunta entre Abuelas, la CONADI y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE). En abril de este año, el posible nieto accedió a hacerse el análisis genético. El viernes pasado, el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó la identidad: era hijo de Graciela y Raúl. Un día después, la noticia llegó a su hermana

“El sábado me llamó Manuel Gonçalves y me dijo que venía a visitarme. Cuando llegó me dijo que tenía un regalo y me dio la carpeta del banco con los resultados. Yo lo miraba y no entendía nada. ¿Esto qué es?, preguntaba. Cuando entendí me reí y lloré. Luego pensé en todas las personas de Bahía Blanca, Mar del Plata y Buenos Aires que se iban a alegrar con la noticia”, relató Adriana emocionada con los recuerdos. Luego compartió la noticia con sus hijos, familiares y amigos. “Llamaba a distintas personas y les decía que tenía una noticia buena y otra muy buena. La buena era que habíamos encontrado al nieto 140 y la muy buena es que es mi hermano”, agregó.

"Cada nieto recuperado nos ilumina": la primera videollamada con su hermano

Cuando le avisaron que su hermano la iba a llamar, el corazón le latía fuerte. “Me llega la videollamada y lo primero que pensé fue en rechazarla, pero obviamente al instante la acepté”. Se acomodó en la mesa, lo saludó, le mostró a sus hijos, a su perra. Él respondió mostrando a su caniche. “No fue como si hubiéramos hablado toda la vida, pero sí fue una conversación más fluida de lo que cualquiera hubiera esperado”, consideró.

"Él me dijo que creció como hijo único y que no tenía familia. Yo le dije le ‘Acá estoy yo’ y él me contesta: ‘Ya sé, boluda’. Eso sintetiza todo", recordó Adriana entre risas. También contó que ya lo tiene agendado en el teléfono. Con su nombre y el apellido que nunca debió haber perdido: Metz Romero.

“De acá en más es todo ganancia para la familia y para la sociedad porque cada nieto o nieta que recupera su identidad nos ilumina un poco más. El encuentro de cada nieto demuestra que todo lo que denunciaron las Abuelas y las Madres fue cierto. Mi hermano vivió 48 años en un lugar que no era el que su mamá y su papá soñaron para él”, expresó.

“Gracias a las Abuelas por enseñarnos que la búsqueda es colectiva. Nosotros vamos a continuar luchando por estos 300 nietos y nietas que nos faltan a todos”, completó.