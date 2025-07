Quién es el nieto 140 que encontró Abuelas de Plaza de Mayo

Ambos fueron secuestrados en Cutral-Có cuando ella estaba embarazada de cinco meses. Según testimonios de sobrevivientes, estuvieron detenidos en el centro clandestino "La Escuelita" de Neuquén y luego fueron trasladados a "La Escuelita" de Bahía Blanca, donde el bebé nació el 17 de abril de 1977.

Elisa Kaiser, la madre de Raúl Metz, crió a su nieta Adriana tras la desaparición de sus padres. Nunca dejó de buscar a su nieto, pero falleció en 1992 sin lograr el tan ansiado abrazo. Adriana creció en Bahía Blanca con sus abuelos Elisa y Oscar, y en 2012 empezó a trabajar en la filial marplatense de Abuelas.

"Me dice que fue criado como hijo único y que no tiene familia, entonces yo le digo: '¡Ey, acá estoy yo!', y me dice: 'Sí, ya sé, boluda'", contó entre risas. "Eso pinta el tono de la primera conversación", afirmó. Según contó, su hermano está viviendo en Buenos Aires.

"Me dio más información, pero mucho no pude retener. Tengo su teléfono y lo agendé con su nombre y el apellido Metz. De acá en más es todo ganado para la familia Metz Romero, pero también para la sociedad, porque cada nieto que recupera su identidad nos ilumina un poco más", aseguró Adriana.

"Gracias a las Abuelas por enseñarnos que la búsqueda es colectiva y que tenemos que continuar por estos 300 nietos y nietas que nos faltan a todos", sostuvo.