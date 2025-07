"Vamos a encontrar a los que faltan", reafirmó Estela de Carlotto, tras encontrar al nieto 140

“Estamos contentos con esto, pero esto sigue con la investigación. La gente joven que está en la institución trabajando, han pasado una vida bastante dura, porque hay que disimular y que no se enteren quiénes somos, que no les gusta que vayamos”, indicó.

También aseveró que “este triunfo no solamente está en Argentina, pasa por el mundo”, por lo que instó a aquellos que tienen dudas sobre su identidad a acercarse a Abuelas: “Si alguno que está perdido, va a venir. Vamos a seguir encontrando los que falta porque son muchos”.

Abuelas de Plaza de Mayo conferencia Nieto 140

A través de un comunicado de prensa Abuelas señalaron que con la restitución del nieto 140 “confirmamos, una vez más, que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que, gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo”.

“Los nietos y nietas que faltan están entre nosotros, viven en nuestros barrios, trabajan y comparten actividades, transitan nuestras calles, están cerca. Necesitan ser acompañados para animarse a conocer su verdadero origen. Hay que insistir en que su consulta no molesta y cualquier sospecha, por mínima que parezca, es motivo para acercarse a las Abuelas”, agregaron y pidieron que “si alguien tiene algún dato, también le pedimos que lo acerque, son esas informaciones guardadas hace años las que nos permiten hallar a nuestros nietos y nietas”.

La hermana del nieto 140 apuntó contra Milei: “El Estado debe estar involucrado en la búsqueda”

La recuperación del nieto 140 significó el fin de la espera para Adriana, una hija de desaparecidos de la última dictadura militar que logró recuperar a su hermano, luego de años de búsqueda, por lo que aprovechó la ocasión para agradecer al Banco Nacional de Datos Genéticos y apuntó contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Luego de lo que fue la conferencia de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo, Adriana habló con C5N y fue consultada por los recortes ocasionados por la llamada motosierra. Ante esto, señaló: "Es una complicación. Fue el mismo Estado, a través del terrorismo de Estado, quien facilitó la apropiación de esos nietos. Es por eso que el Estado debe estar involucrado en la búsqueda. Se trata de estas personas que tienen que poder hacer uso de su derecho de identidad".

Con respecto a sus sentimientos por reconectar con su hermano, confesó: "Soy el emoji, soy la sonrisa grande redonda. Hay momentos de risa y también de llanto. No me lo dijeron, me hicieron leer el informe. Empecé a reír, a llorar, y le fui a avisar a mis hijos que ya tenían a su tío. Cuando llegué a mi casa lloramos y nos abrazamos". De esta manera, hizo mención a que su familia se agrandó con esta aparición.