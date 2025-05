La reacción de Guillermo Francos ante el escándalo por coimas en el PAMI: "No me preocupa hasta que no haya una condena"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó la denuncia por coimas en el PAMI que presentó la exfuncionaria Viviana Aguirre , de quien deslizó que "no es una persona que está enfocada", y afirmó que el tema no le preocupa "hasta que no haya una condena".

"Yo sé que hay una señora que dice que es diputada, que de hecho no lo es; ha estado en una lista de La Libertad Avanza como candidata, pero ella se presenta como diputada. Ya cuando una persona dice que es diputada y no lo es, no está claro si ella está muy bien equilibrada emocionalmente", señaló respecto a Aguirre.

"Entiendo que presentó una denuncia y quiso ser parte. Creo que los dirigentes del partido a quienes ella acusa le están iniciando a su vez una denuncia penal. Yo no puedo hablar sobre algo que son chismes que se formulan en denuncias y después quedan ahí, no avanzan", agregó.

guillermo francos diputados Francos minimizó la denuncia y la calificó de "chismes".

Francos remarcó que "cuando la causa penal se termine, se verá si tiene razón o no". "Yo creo que no tiene razón; tengo plena confianza en los dirigentes del partido y no puedo creer en lo que manifiesta una persona que no tengo claro si está bien enfocada", insistió.

"Yo he visto tantos casos de gravedad de corrupción en gobiernos anteriores, particularmente del kirchnerismo, que no me preocupo hasta que no hay una condena. Por ahí se está haciendo la investigación correspondiente dentro del organismo. De todas maneras, no puedo hablar de algo que no conozco cómo fue", concluyó.

Habló la exfuncionaria que denunció corrupción en el PAMI: "Milei nos traicionó a todos"

La diputada suplente de La Libertad Avanza y ex funcionaria del PAMI en La Plata, Viviana Aguirre, brindó detalles de los hechos de corrupción que denunció en la obra social de los jubilados bajo la gestión libertaria. La mujer señaló que fue echada por revelar las irregularidades en el PAMI y acusó al armador bonaerense del partido, Sebastián Pareja, y a su colaborador Juan Osaba, de haberla cesanteado por negarse a ocultar hechos de corrupción.

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, Aguirre denunció coimas, sobreprecios, cobros indebidos, venta de candidaturas y pedidos de "retornos". Al comienzo de la entrevista contó que comenzó a trabajar en la campaña presidencial de Javier Milei ilusionada con el cambio que proponía, pero al poco tiempo de asumir la gestión libertaria se dio cuenta que el presidente los "traicionó a todos".

"Nos usó para la campaña y después nos desvinculó de La Libertad Avanza. La casta sigue adentro. Para nosotros es un dolor grande. Es la primera vez que me meto en política. Creía en él y en el cambio pero todo se volvió una corrupción plena", afirmó.