La Corte Suprema avaló el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli en la lista de La Libertad Avanza

La Corte Suprema de la Nación avaló este viernes el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli en la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales. Lo hizo al rechazar de manera unánime la apelación presentada desde Fuerza Patria luego de la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE).
Los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz firmaron una escueta resolución donde rechazaron el recurso extraordinario aduciendo que el texto "no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007".
De esta manera, el máximo tribunal dio por terminada la discusión legal en torno a la boleta libertaria que comenzó con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, luego de que se lo vincule y reciba u$s 200 mil por parte del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos.
“Que el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase", puede leerse en la sentencia dada a conocer este viernes.
El recurso extraordinario había sido presentados por la exdiputada y titular de AySA, Malena Galmarini, que aseguraba que debía ser Karen Reichardt, quien encabece la lista libertaria para garantizar la paridad de género.
Dicha presentación fue elevada a la Corte el jueves por parte de la Cámara Electoral, atendiendo al pedido. A menos de 24 horas de haber recibido el expediente, lo jueces definieron rechazar el recurso y avalar el reemplazo de Espert por Santilli, quien será finalmente el que encabece la nómina, pese a que la Justicia determinó no hacer lugar el pedido de reimpresión de las boletas.
