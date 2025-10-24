La Corte Suprema avaló el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli en la lista de La Libertad Avanza El máximo tribunal rechazó la apelación presentada desde Fuerza Patria a menos de 24 horas de haber recibido el expediente de parte de la Cámara Nacional Electoral. Afirmaron que el texto "no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007". Por







Diego Santilli remplazó a José Luis Espert como cabeza de lista en La Libertad Avanza.

La Corte Suprema de la Nación avaló este viernes el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli en la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales. Lo hizo al rechazar de manera unánime la apelación presentada desde Fuerza Patria luego de la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz firmaron una escueta resolución donde rechazaron el recurso extraordinario aduciendo que el texto "no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007".

De esta manera, el máximo tribunal dio por terminada la discusión legal en torno a la boleta libertaria que comenzó con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, luego de que se lo vincule y reciba u$s 200 mil por parte del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos.

“Que el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase", puede leerse en la sentencia dada a conocer este viernes.

Diego Santilli Diego Santilli encabezará la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires.