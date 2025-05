Habló la exfuncionaria que denunció corrupción en el PAMI: "Milei nos traicionó a todos"

"Nos usó para la campaña y después nos desvinculó de La Libertad Avanza. La casta sigue adentro. Para nosotros es un dolor grande. Es la primera vez que me meto en política. Creía en él y en el cambio pero todo se volvió una corrupción plena", agregó.

La exfuncionaria del PAMI dijo contar con grabaciones, audios y capturas de pantalla que dan cuenta de los distintos hechos de corrupción que denunció ante el juez Alejo Ramos Padilla.

"Cuando me dicen que voy a ser funcionaria me piden un millón de pesos por mes del sueldo. Antes de empezar a trabajar Juan Osaba me dice que le de un millón de retorno y me dice que tengo que firmar papeles. Le pregunto qué papeles, me reconoce que son algunos papeles ilegales pero me dice que voy a tener regalías, que obviamente era la coima", indicó.

"Nunca les cumplimos a ellos. Le dijimos que sí para que nos nombren y una vez adentro lo primero que hicimos fue empezar a investigar toda corrupción dentro de PAMI", agregó la mujer quien señaló a Pareja como el principal responsable de las irregularidades en el área. "Él es el armador provincial y es la mano derecha de Karina Milei. Es intocable".

Aguirre sostuvo que la echaron por "cerrar el grifo" de la corrupción. Además contó que acudió a Javier Milei, Karina, distintos funcionarios y periodistas para denunciar el hecho pero ninguno le respondió.

Denuncian corrupción en el PAMI de Santa Cruz

En diálogo con C5N, el exjefe del PAMI en Caleta Olivia, Sergio Torres, también denunció pedido de retornos en el área. Según contó él pagaba su aporte partidario por convicción política pero el problema comenzó cuando le exigieron que le pida a una trabajadora médica que también entregue parte de su sueldo.

"Me enojé y comenté la situación. Me tuvieron frezado y luego me despiden", manifestó. Según contó, el aporte era solicitado por Jairo Guzmán, director provincial del PAMI y referente de La Libertad Avanza en la provincia, cercano a Martín y Lule Menem.

"Jairo me dijo que la médica tenía que poner para lo que nosotros estamos trabajando. Me dijo que le busque la vuelta para que aporte porque si no mi cabeza estaba en juego.