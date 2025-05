Compras sin licitación y sobreprecios: crece el escándalo por coimas en el PAMI

El escándalo por presunta corrupción en el PAMI no se limita a los pedidos de coimas a funcionarios, tal como denunció la exfuncionaria de La Libertad Avanza (LLA) Viviana Aguirre, sino que incluye también acusaciones por compras sin licitación y sobreprecios de hasta el 700%.

"Cuando llegamos nos sorprendió que había muchísimos trámites de este tipo. Como soy médico, después de un tiempo me puse a revisar algunos casos y me di cuenta que en la mayoría no había riesgo de vida", afirmó a ese medio el exrepresentante de una sede del organismo en territorio bonaerense.

Explicó que "al tratarse de supuestas urgencias, se pagaban sobreprecios de hasta el 700%". El exfuncionario detectó las irregularidades al encontrar un pedido de biopsia para un tumor benigno, que no conlleva urgencia, lo que lo llevó a revisar las solicitudes. "Pasamos de tener siete pedidos diarios a uno semanal", afirmó.

PAMI Redes sociales

Ámbito también citó a prestadores del organismo que denunciaron retenciones indebidas, las cuales se multiplicaron en los últimos meses. "Son débitos automáticos con conceptos absurdos, así te retienen el 10% de toda la facturación y se repite en cada período con débitos gemelos, es increíble", aseguró una de las fuentes.

Según los prestadores, esta retención del 10% lleva la rentabilidad al límite y los obliga a priorizar la atención de otras obras sociales. "No hay plata para los jubilados, no hay plata para los médicos, que les pagan $6.800 pesos la consulta. Están tomando al PAMI como una caja política", afirmó un empresario bonaerense.

El titular de un centro de salud alertó que "la demanda es incontenible". "Son millones de jubilados que no tienen suficiente oferta y te llenan la agenda. Eso estaría bien si se actualizaran los honorarios de acuerdo a la inflación, pero en el último año no paramos de perder: el último aumento de la consulta fue de $270", concluyó.

En Chaco ya investigan una "extorsión" de funcionarios de La Libertad Avanza a empleados de PAMI y ANSES

El fiscal federal de Resistencia, en la provincia de Chaco, Patricio Sabadin,i requirió la apertura de una investigación por “delito de acción pública” por supuesta “extorsión” en maniobras de financiamiento irregular en delegaciones de PAMI y ANSES que están a cargo de funcionarios de La Libertad Avanza.

La investigación fue iniciada por el fiscal al tomar conocimiento de una maniobra que consistía en que funcionarios y empleados de ambos organismos serían obligados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones.

El requerimiento del fiscal federal no imputa ni nombra a funcionarios determinados, aunque consigna que la investigación es “en contra de aquellas personas cuya responsabilidad se determine a lo largo de la instrucción”. Alfredo “Capi” Rodriguez es el reponsable de ANSES en la provincia, mientras que Silvia Arolfo es la referente en el PAMI.

Distintos programas periodísticos mencionaron que las contrataciones de personal, de funcionarios y de médicos en ambos organismos tenían que efectuarse respecto de aquellas personas que de alguna manera aseguren que iban a responder al partido LLA, “siendo determinante tal condición”