24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Boleta Única de Papel: cómo se cuentan los votos en blanco, nulos e impugnados con la nueva

El 26 de octubre se utilizará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel. El sistema cambia la forma de votar y también la manera en que se computan los distintos tipos de sufragio.

Por
La BUP debuta este domingo.

La BUP debuta este domingo.

Este domingo 26 de octubre, Argentina implementará por primera vez en elecciones nacionales la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará al tradicional sistema de boletas partidarias. Con este nuevo formato, cada elector recibirá una única boleta con todas las opciones y categorías disponibles, y deberá marcar su elección en el casillero correspondiente.

Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.
Te puede interesar:

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

El procedimiento es sencillo: el presidente de mesa entregará la boleta y una lapicera oficial. En el cuarto oscuro o biombo electoral, el votante marcará una sola opción por categoría, doblará la boleta siguiendo las instrucciones y la depositará en la urna.

La BUP muestra todas las listas en columnas y cada categoría en filas, lo que evita el faltante de boletas y permite una votación más clara y ordenada.

Tipos de voto

  • Voto afirmativo.

Es válido cuando el elector marca una única opción en una categoría. Puede hacerlo con una cruz, una tilde o cualquier señal clara hecha con la lapicera provista. El voto afirmativo refleja la voluntad explícita de apoyar una lista determinada.

  • Voto en blanco.

Se considera voto en blanco cuando no se marca ninguna opción en una categoría. Por ejemplo, si un votante elige una lista para Senadores pero deja sin marcar la de Diputados, el voto será en blanco solo para Diputados. Este tipo de voto es válido y se computa, aunque no suma para ninguna fuerza política.

  • Voto nulo.

El voto se anula cuando no puede determinarse la preferencia del elector. Esto ocurre si se marca más de una opción en una misma categoría, si se usa una boleta no oficial, si se escriben frases o dibujos que permitan identificar al votante o si se utilizan elementos no permitidos, como lápices. En estos casos, el sufragio se invalida y no se cuenta en el escrutinio final.

  • Voto recurrido o impugnado.

Es aquel cuya validez es objetada por las autoridades de mesa o los fiscales partidarios. El cuestionamiento debe justificarse por escrito y la boleta no se abre ni se cuenta en el momento. Luego, la Justicia Nacional Electoral decide si corresponde considerarlo válido o nulo.

¿Qué pasa si el votante se equivoca?

En caso de error, el elector debe avisar al presidente de mesa y devolver la boleta. La autoridad la guardará en un sobre especial y entregará una nueva, firmada, para repetir el voto correctamente.

¿Qué hay que llevar el día de la votación?

Para poder votar será obligatorio presentar un documento físico vigente que acredite la identidad ante las autoridades de mesa. La legislación electoral argentina establece con precisión cuáles son los documentos válidos y en qué condiciones se aceptan, una medida clave para asegurar la transparencia del proceso.

En las elecciones legislativas nacionales de 2025 se podrá votar con los siguientes documentos:

  • Libreta de enrolamiento

  • Libreta cívica

  • DNI libreta verde

  • DNI libreta celeste

  • DNI tarjeta

Si bien el votante puede ir a votar con una lapicera negra o azul, no es necesario llevarla ya que las autoridades de mesa proveerán el bolígrafo junto con la Boleta Única de Papel.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El viernes a las 8 de la mañaña arranca la veda electoral. 

Elecciones 2025: cuándo arranca la veda electoral y hasta qué hora se puede comprar alcohol

play

Kicillof: "El domingo hay que darle un golpe de realidad al Gobierno"

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

play

Recalde, en el cierre de campaña: "Vamos a seguir enfrentando la motosierra de Milei, pero con más fuerza"

El Gobierno se prepara para un nuevo test electoral.

Qué se juega el Gobierno en las elecciones del domingo

Facundo Manes, candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires.

Facundo Manes cerró su campaña sin actos y pidió votar "sin extorsiones ni jefes políticos"

Rating Cero

Tate tenía 23 años.

Murió Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville, tras una enfermedad neurológica

El cambio coincidió con un período de búsqueda personal para la bailarina.

La impresionante transformación de Melody Luz: "Soy otra"

Julián Kartún confirmó la vuelta de Caro Pardíaco.
play

Julián Kartún confirmó el regreso de Caro Pardíaco: protagonizará una serie

La cantante hizo una videollamada con la Policía para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Video: Lourdes Fernández se comunicó con la Policía pero sigue sin decir dónde está

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming.

HBO Max quedó al borde de fusionarse con otro streaming: a cuál se integraría

últimas noticias

Esto le pasa al cuerpo si comés arándanos todos los días: tenés que saberlo

Hace 14 minutos
El gendarme quedó imputado por homicidio excesivo en legítima defensa.

Un gendarme mató a un ladrón de 15 años que intentó robarle con un arma de juguete

Hace 38 minutos
Nicolás Otamendi llamó la atención con su look.

Total white y denim corto: el look de Nicolás Otamendi con el que brilla en las redes

Hace 45 minutos
Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

Hace 49 minutos
Lourdes fue trasladad en una ambulancia del SAME al Hospital Fernández.

Los detalles del intenso operativo para encontrar a Lourdes Fernández en el departamento de su novio

Hace 53 minutos