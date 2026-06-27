27 de junio de 2026 Inicio
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La reacción del PRO a la renuncia de Manuel Adorni: "Ahora podemos concentrarnos en lo que importa"

El bloque de diputados nacionales del partido había pedido la salida del exjefe de Gabinete en reiteradas oportunidades y, ante la noticia, consideró que "el Presidente tomó la decisión correcta".

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El PRO reaccionó a la renuncia de Adorni.

El PRO reaccionó a la renuncia de Adorni.

Cámara de Diputados

Tras la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en medio de denuncias por enriquecimiento ilícito, el bloque de diputados nacionales del PRO aseguró que ahora pueden concentrarse “en lo que realmente importa” y lo tomaron como “una buena noticia”.

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“El Presidente tomó la decisión correcta. Valoramos eso y seguimos comprometidos con acompañar y blindar los cambios que demanda esta etapa histórica para la Argentina”, indicaron a TN. También aseguraron que la responsabilidad política de Adorni “le correspondía al Ejecutivo”.

El PRO había insistido previamente por la salida del funcionario: “Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo”. Ante esto, esperan que el sucesor sea Diego Santilli, un hombre del PRO y aliado de Cristian Ritondo, el jefe de la banca de Diputados.

En el post de la renuncia analizaron: “Venimos sosteniendo esto desde el primer momento: el ruido político innecesario solo perjudica al Gobierno y al esfuerzo de todos los argentinos”.

Mauricio Macri, el fundador del PRO, había asegurado que todos los escándalos de Adorni “fue todo lo contrario a generar confianza” y destacó que a los cargos políticos “hay que llegar por antecedentes y no por lealtad ciega”.

Además, en un comunicado oficial, el PRO manifestó que la renuncia "era algo que correspondía" y criticaron: "Nunca debió llegar a este punto". "Desde el PRO lo dijimos desde el primer día. La permanencia de Adorni solo generaba más desgaste, más ruido y más costos para un Gobierno que necesita cuidar el capital político que recibió de la sociedad para impulsar el cambio".

Y agrega: "También fuimos claros en que la decisión final era una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. El Presidente finalmente tomó la decisión correcta. Ahora es momento de dejar este episodio atrás y concentrarse en lo que realmente importa: consolidar el cambio y sostener las reformas. Seguimos comprometidos en blindar los cambios que demanda la sociedad".

Patricia Bullrich, tras la renuncia de Manuel Adorni: "La confianza y la ética son fundamentales"

Patricia Bullrich apuntó de manera indirecta contra Manuel Adorni después de que el ahora exjefe de Gabinete anunciara su renuncia al cargo. A través de un mensaje en redes donde no lo nombró ni hizo referencia a su salida, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que "la confianza y la ética" son fundamentales para profundizar el proyecto oficialista, un mensaje que fue reposteado por el presidente Javier Milei.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", sostuvo Bullrich en X. El escueto mensaje se publicó apenas cinco minutos después de que Adorni anunciara su renuncia con una carta a Milei en la que afirmó ser víctima de "mentiras" y "operaciones mediáticas".

Tras la denuncia por enriquecimiento ilícito, Bullrich fue la primera figura de peso dentro del ecosistema oficialista que salió a distanciarse del exvocero y a pedirle explicaciones sobre su patrimonio. Durante una entrevista en A24 a principios de mayo, la senadora consideró que Adorni debía presentar su declaración jurada "de inmediato".

"¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?", cuestionó la legisladora y explicó: "Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes mejor, porque sino el Gobierno se empantana".

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