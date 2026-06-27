La chicana de Victoria Villarruel tras la renuncia de Manuel Adorni: "Solo entré para leer los comentarios"

La vicepresidenta dejó un comentario picante en la publicación que hizo Karina Milei luego de la salida del exjefe de Gabinete y volvió a marcar distancia.

Victoria Villarruel volvió a posicionarse en las antípodas de su compañero de fórmula. Esta vez aprovechó la renuncia de Manuel Adorni y dejó un picante comentario en la publicación que Karina Milei hizo en redes sociales en respaldo al ahora exfuncionario: "Solo entré para leer los comentarios", escribió la vicepresidenta.

La reacción del PRO a la renuncia de Adorni: "Ahora podemos concentrarnos en lo que importa"

La secretaria general de la Presidencia se expresó a través de sus redes sociales y apoyó al exjefe de Gabinete con un mensaje en su cuenta de X. "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida", expresó la hermana del presidente Javier Milei. Además, agradeció el "incansable trabajo" de Adorni, destacó su labor en la defensa de las "ideas de la libertad" y resaltó el compromiso del exvocero como algo que "pocas veces se ve".

Villarruel, que desde hace tiempo tomó clara distancia del Presidente y sus funcionarios cercanos, dejó una respuesta que generó revuelo en propios y ajenos. "Solo entré para leer los comentarios", publicó la ultraconservadora. Sin embargo, no es la primera vez que se muestra en la vereda opuesta de Javier Milei.

Días atrás, desde Rosario, donde, pese a no recibir la invitación oficial por parte del Gobierno para participar por el acto oficial del Día de la Bandera, asistió igual y cuestionó al exjefe de Gabinete, cuando aún ocupaba el cargo: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni".

Ese contrapunto entre quienes ganaron las elecciones en 2023 tuvo como testigo al Monumento Nacional de la Bandera, donde el Presidente brindó un breve discurso con elogios a la figura del prócer nacional, pero lo más destacado fue el respaldo y apoyo público hacia Adorni, quien estuvo presente en el acto como parte de la comitiva oficial y recibió un fuerte abrazo del jefe de Estado.

El mensaje de Adorni a Javier Milei tras su renuncia: "Usted sabe todo lo que he sufrido"

Manuel Adorni presentó la renuncia a su cargo como jefe de Gabinete luego de verse acorralado por múltiples escándalos, denuncias por enriquecimiento ilícito y la presión del Congreso que terminó por marcar su salida de la Casa Rosada. El exfuncionario usó las redes sociales para despedirse con un extenso comunicado.

En un comunicado que publicó durante la tarde del sábado en su cuenta de X, Adorni acompañó el mensaje con unas palabras de agradecimiento para Javier Milei. "Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor", escribió.

"Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo", escribió Manuel Adorni en su mensaje dirigido a Javier Milei, en el que aseguró que los ataques mediáticos y políticos lo llevaron a tomar la decisión de dejar el cargo y proteger a su familia.

En otro pasaje de su carta, el ahora exjefe de Gabinete afirmó que "las operaciones mediáticas han ido al extremo" y que no solo lo afectaron a él, sino también a su entorno más cercano. Enumeró a su mujer, Betina Angeletti, sus hijos, amigos y vecinos como parte de lo que definió como una campaña de hostigamiento.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

Adorni sostuvo que las acusaciones en su contra incluyeron "viajes que nunca existieron, gastos astronómicos, contratos falsos y hasta un pendrive 'lleno de dólares'" y remarcó que fue "tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción" probado en su contra durante su gestión.

También aseguró que se cruzaron límites al meterse con su vida privada: "Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real", en un intento, según su visión, de destruir su honorabilidad a través de lo que calificó como una exposición mediática extrema.

En el cierre de su mensaje, Adorni reafirmó su respaldo al Presidente al sostener que "usted es la única esperanza para la Argentina" y que seguirá acompañando el proyecto "desde el lugar que le toque", aunque decidió retirarse por el desgaste que le generó la situación.