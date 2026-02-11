11 de febrero de 2026 Inicio
La reacción del Gobierno a los incidentes en el Congreso: "Son delincuentes organizados"

El presidente Javier Milei advirtió "del otro lado tenemos esto", el ministro del Interior negó que sean "defensores de los trabajadores" y la senadora Bullrich alertó que "el objetivo es el desorden".

Manifestantes contra la Policía en el Congreso.

La laguna de San Miguel del Monte es uno de los atractivos principales para el verano. 
“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”, expresó el presidente Javier Milei en X.

“Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuente organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”, consideró el ministro del Interior, Diego Santilli, en la misma red social.

El funcionario advirtió en otra publicación: "Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale sí o sí. Se les acabó la joda".

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo en X que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”. "Debatan y 'ganen' en el Congreso", desafió a la oposición.

Tensión entre la policía y manifestantes: balas de goma, piedras y detenidos

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchó frente al Congreso junto con organizaciones sociales y políticas en oposición a la reforma laboral. La situación comenzó a tensarse entre los manifestantes y la policía cuando un pequeño grupo de violentos irrumpió en la escena y comenzó a tirar piedras contra las vallas dispuestas por el operativo policial. En respuesta, las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar balas de goma y a arrojar agua con el camión hidrante. En consecuencia se detuvieron a dos personas y cuatro policías resultaron heridos.

Frente al vallado dispuesto por el operativo policial sobre Rivadavia, se desató una violenta batalla entre un grupo de manifestantes encapuchados y la Policía Federal. Piedras, balas de goma y gases fueron de un lado al otro. Las fuerzas de seguridad accionaron la ofensiva mediante un cordón policial para contener el avance de las organizaciones y trabajadores que llegaron de manera voluntaria sin bandera política y que, hasta ese momento, se manifestaban en calma.

La marcha se desarrollaba de forma pacífica y sin complicaciones, hasta que un grupo de manifestantes encapuchados irrumpió en el lugar y comenzó a tirar piedras contra el vallado policial. En consecuencia, el camión hidrante comenzó a tirar agua y gases para dispersar a la multitud iracunda, lo que complicó la situación. Según informó el móvil de C5N, pudieron detener a cinco personas.

En las imágenes obtenidas por las cámaras se pudo ver a un grupo manifestantes con la cara tapada que intentaron agredir a la Policía con bombas molotov. En medio del caos, fueron dispersados por el camión hidrante, pero los presuntos agresores siguieron atrincherados frente al cordón policial, rompiendo la vereda y tensando el reclamo.

