La primera reacción de los libertarios contra el documento de Cristina Kirchner: "Bruta"

José Luis Espert fue el primero en recoger el guante y cruzó a la expresidenta en X. "Parece que un Nobel de Economía, la experiencia mundial y la de la Argentina no le alcanzan", escribió el diputado.

" Nunca me sorprenden las declaraciones de Cristina Kirchner . Un día te dicen que tiene una percepción de que el Presidente estaba haciendo bien las cosas y de repente sale con esto. No nos sorprende porque suele hacer esas cosas", planteó el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Oscar Zago .

Además, en diálogo con radio La Red, el legislador añadió: "El Presidente seguramente responda, nunca se queda quieto en esas cuestiones. Cuando uno tiene la verdad, tiene todo el derecho de responder".

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, tildó de "indignante" la publicación de la expresidenta. "Es indignante que después del desastre que han hecho ahora salgan a hablar. Tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsables de nada", aseguró, en conversación con Radio Mitre.

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación". Va con cita de Juan Bautista Alberdi https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

El diputado José Luis Espert, en tanto, fue a fondo y llamó "bruta" a Cristina. "De la nueva aparición académica de la bruta de Cristina Kirchner, impacta lo que dice en pag 21 de su 'paper': la inflación NO es un fenómeno ni fiscal, ni monetario. Parece que un Nobel de Economía (1976), la experiencia mundial y la de la Argentina, no le alcanzan. Bruta", tuiteó.

Otra figura que se pronunció fue el ministro de Economía, Luis Caputo, calificado de "endeudador serial" por la expresidenta. "Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vice presidente", escribió el titular de Hacienda en su cuenta de X (ex-Twitter).

"Mauricio Macri logró reducir ese déficit durante su mandato y Javier Milei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas. La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina", agregó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se refirió al trabajo de Cristina. "No puede con su genio. Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo", comenzó su publicación en X.

"No importa. Vamos a arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio. Pero sepa que los argentinos de bien tienen muy en claro que usted, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno. Lo único que usted debería pedir son disculpas", sostuvo.

Con un retuit, llegó la primera respuesta de Javier Milei a Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez al documento publicado por la expresidenta Cristina Kirchner con críticas al Gobierno. Mediante un retuit en su cuenta de X, el jefe de Estado tomó como propias las palabras del economista Alfredo Romano. "La dolarización es el único camino para evitar (en parte) los desmanes del populismo argentino", aseguró.

"Cristina Fernández de Kirchner: Nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares” Solo reafirma que la Independencia del Banco Central de la Republica Argentina no existirá jamás. La Dolarización es el único camino para evitar (en parte) los desmanes del populismo argentino", fue el mensaje que el economista escribió en su cuenta de X, y el Presidente replicó.

Milei retuit.JPG

La respuesta de Cristina Kirchner a Luis Caputo: "No es el primero de su familia que intenta hacerme callar"

La expresidenta compartió en X una captura de una nota titulada "Luis Caputo mandó a callar a Cristina Kirchner por sus críticas a la deuda" y escribió: "Buen día señor Ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este Poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público".

Cristina hizo referencia a las transferencias por cerca de $7 millones de parte de dos fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos, que pertenece a los hermanos del ministro, a Jonathan Morel, fundador de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, quien estuvo detenido por presunto delito de incitación a la violencia colectiva en contra de la exvicepresidenta.

Tuit respuesta Cristina Kirchner Luis Caputo 14 febrero 2024 Twitter @CFKArgentina

Reapareció Cristina Kirchner: con una cita de Juan Bautista Alberdi, advirtió por la "crisis de deuda"

En primer lugar, el documento tiene una cita de Juan Bautista Alberdi, prócer que siempre recuerda La Libertad Avanza: “Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.

El objetivo principal del documento es analizar, en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación de Argentina para encontrar “otra forma de abordar las cuestiones de Estado”. Sostiene también que “que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria”.

En cuanto al gobierno de Milei, manifestó que “la legitimidad de origen que da el voto popular no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, que solo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos”. Y disparó: “Otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.

Macri Cristina Kirchner criticó el "reciclaje" de funcionarios macristas en el gobierno de Javier Milei.

Consideró que la presencia de varios funcionarios que “fracasaron” en el gobierno de Mauricio Macri en áreas de “vital importancia” pusieron en contradicción un principio básico por el cual Javier Milei logró el apoyo de la sociedad. “Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas, sólo puede conducir a malos resultados” y agregó: “No compartimos su diagnóstico en cuanto a que el déficit fiscal es la única razón de la inflación y de la crisis argentina. Como desarrollamos en el presente documento, la escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación”.

Uno de los puntos que resalta es que quieren cerrar el Banco Central para que los “políticos ladrones” no emitan más pesos porque cree que la única causa de la inflación es la emisión de pesos para hacerle frente al déficit fiscal: “Al mismo tiempo pretende eliminar todas las restricciones que tiene el Estado para emitir deuda pública, pero… ¡en dólares!”.

Cristina Fernández Kirchner- Congreso de la Nación Cristina Kirchner desarrolló varias críticas al pensamiento y la gestión de Javier Milei. Captura

Volvió a traer a colación a Milei, pero en su trabajo con el actual ministro de Economía que ya estuvo en el gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo, y manifestó que otorgar patente de corso para que sigan endeudando al país mediante la derogación de las leyes de Sostenibilidad de la Deuda y la eliminación de las restricciones existentes “en materia de reestructuración de deuda externa, significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable”.

En cuanto a su opinión sobre los primeros 66 días del gobierno de Milei considera que solo “ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico”.

El documento completo de Cristina Kirchner: "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”