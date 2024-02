Guillermo Francos le respondió a Cristina Kirchner: "Tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada"

"Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa. En realidad, es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que la ha sumido en una situación de pobreza e inflación", detalló.

Francos luego cuestionó que Cristina "se siente con derecho a expresar su crítica y opinión sin dar más de dos meses a Milei y de haber puesto todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar".

Francos Caputo.jpg Caputo y Francos salieron al cruce de Cristina Kirchner.

En una entrevista con Radio Mitre, Francos ironizó al señalar que la expresidenta "se afilió al club del helicóptero", en relación a los sectores que hablan de que Milei no completaría su mandato de gobierno.

"Lo que ve el kirchnerismo es que el presidente Milei no va a durar porque tiene que recortar gastos. Lo que no entienden es que no había ninguna chance de avanzar en la transformación de la Argentina si no se corta el gasto público y el déficit fiscal. No es el presidente Milei el que se está endeudando, fue la presidenta Kirchner la que se endeudó. Lo que está tratando de hacer el presidente Milei es reorganizar la economía argentina, cortando todo tipo de gastos hasta poder poner la economía en orden y hacer un uso racional de los recursos del Estado", detalló Francos.

Bullrich también criticó a Cristina Kirchner: "No puede con su genio"

La ministra de Seguridad le respondió a la expresidenta en su cuenta de X luego de publicaron un documento con críticas al gobierno de Javier Milei: "Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo. No importa".

Luego redobló su apuesta al responderle que "vamos a arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio. Pero sepa que los argentinos de bien tienen muy en claro que usted, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno.

"Lo único que usted debería pedir son disculpas", finalizó Bullrich.