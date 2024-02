Reapareció Cristina Kirchner: con una cita de Juan Bautista Alberdi, advirtió por la "crisis de deuda"

La expresidenta volvió a escribir en sus redes sociales para referirse al presente del país luego de más de dos meses. Entre otras cosas, pidió no otorgar "permiso de corso" a Caputo y Milei para que endeuden al país en dólares.

Cristina Kirchner reapareció públicamente en términos políticos luego de más de dos meses y, con una cita de Juan Bautista Alberi, publicó un documento en el que se refiere a la "crisis de deuda". La expresidente hace un repaso histórico sobre la economía hasta llegar a Javier Milei: opinó por primera vez del gobierno actual y aseguró que pretende llevar a cabo privatizaciones, aperturas indiscriminadas y desregulaciones. Además, lo catalogó como “un showman-economista” y pidió no otorgar "permiso de corso" para que endeuden al país en dólares .

En primer lugar, el documento tiene una cita de Juan Bautista Alberdi, prócer que siempre recuerda La Libertad Avanza: “Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.