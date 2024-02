Cristina Kirchner y una irónica comparación entre Javier Milei y Donald Trump

Allí incluyó un trabajo de 33 páginas en el que "tiene por objeto analizar en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación que enfrenta la Argentina tras la asunción de un nuevo gobierno para el período 2023-2027".

En el subtítulo "2023-2027 Un showman-economista en la Rosada", en el que repasa el pensamiento y las medidas de Milei, ensayó una llamativa comparación con Trump, tanto a nivel político como personal.

"Es más, el expresidente y actual candidato republicano en los EEUU, Donald Trump, con quien gusta identificarse el presidente Milei, está en sus antípodas de pensamiento económico", comenzó la exvicepresidenta.

"Es nacionalista, absolutamente proteccionista y es su antítesis hasta en lo personal: no solo se casó 3 veces, sino que tiene 5 hijos, pero 'de dos patas', parafraseando al presidente Milei", desarrolló, para luego concluir: "Tal vez, solo en la afición de ambos por la red social X, como sistema de comunicación- y en alguna que otra excentricidad podamos encontrar cierto grado de afinidad".

Reapareció Cristina Kirchner: con una cita de Juan Bautista Alberdi, advirtió por la "crisis de deuda"

En primer lugar, el documento tiene una cita de Juan Bautista Alberdi, prócer que siempre recuerda La Libertad Avanza: “Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.

El objetivo principal del documento es analizar, en clave histórica, económica y política, el cuadro de situación de Argentina para encontrar “otra forma de abordar las cuestiones de Estado”. Sostiene también que “que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria”.

En cuanto al gobierno de Milei, manifestó que “la legitimidad de origen que da el voto popular no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, que solo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos”. Y disparó: “Otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.

Macri Cristina Kirchner criticó el "reciclaje" de funcionarios macristas en el gobierno de Javier Milei.

Consideró que la presencia de varios funcionarios que “fracasaron” en el gobierno de Mauricio Macri en áreas de “vital importancia” pusieron en contradicción un principio básico por el cual Javier Milei logró el apoyo de la sociedad. “Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas, sólo puede conducir a malos resultados” y agregó: “No compartimos su diagnóstico en cuanto a que el déficit fiscal es la única razón de la inflación y de la crisis argentina. Como desarrollamos en el presente documento, la escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación”.

Uno de los puntos que resalta es que quieren cerrar el Banco Central para que los “políticos ladrones” no emitan más pesos porque cree que la única causa de la inflación es la emisión de pesos para hacerle frente al déficit fiscal: “Al mismo tiempo pretende eliminar todas las restricciones que tiene el Estado para emitir deuda pública, pero… ¡en dólares!”.

Cristina Fernández Kirchner- Congreso de la Nación Cristina Kirchner desarrolló varias críticas al pensamiento y la gestión de Javier Milei. Captura

Volvió a traer a colación a Milei, pero en su trabajo con el actual ministro de Economía que ya estuvo en el gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo, y manifestó que otorgar patente de corso para que sigan endeudando al país mediante la derogación de las leyes de Sostenibilidad de la Deuda y la eliminación de las restricciones existentes “en materia de reestructuración de deuda externa, significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable”.

En cuanto a su opinión sobre los primeros 66 días del gobierno de Milei considera que solo “ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico”.

El documento completo de Cristina Kirchner: "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”