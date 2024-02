La ONG Techo, en contra del recorte al Fondo de Integración Sociourbana: "Es una política de Estado"

Juan Maquieyra, director ejecutivo de la entidad, lamentó la medida, ya que "tenía continuidad entre gestiones que piensan muy distinto". "Olvídense de la meritocracia, porque si no tenés cómo llegar a la escuela, no hay manera de hacer camino", advirtió.

Este lunes, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno recortó a un 1% el aporte del Impuesto PAÍS al Fondo de Integración Sociourbana (FISU) , administrado por los movimientos sociales. Juan Maquieyra, director ejecutivo de la ONG Techo Argentina, lamentó la medida ya que esa política "tenía continuidad entre gestiones que piensan muy distinto" . "Olvídense de la meritocracia, porque si no tenés cómo llegar a la escuela, no hay manera de hacer camino" , advirtió.

"Es decir que hay una continuidad de gente que piensa muy distinto, que suele no encontrarse, que dijo 'en estos barrios vamos a trabajar, vamos a hacer obras de infraestructura, que haya cloacas, electricidad', para que no tengamos tragedias como pasa en los barrios cuando un nene agarra un cable pelado porque está mal conectado", destacó. "Eso se financia con el 9% del Impuesto PAÍS. El decreto que salió hoy complejiza mucho ese financiamiento porque lo pasa a 1%", cuestionó.

ONG Techo La ONG Techo construye casas en distintas partes del país. Télam

"Si se sostiene la situación en la que estamos hoy, baja muchísimo la cantidad de financiamiento orientada a estas obras en más de 6 mil barrios populares que tiene Argentina y son miles y miles de familias que no tienen acceso a una cloaca, que el baño es el patio de la casa, que tienen piso de tosca y barro", expuso.

Para ejemplificar la amplitud de la política y la conjunción entre sector público y privado, el dirigente contó que "tanto en Zárate, con intendente de Juntos por el Cambio, como en Bahía Blanca, de Unión por la Patria, estamos trabajando para construir casas junto a empresas privadas que aportan el financiamiento".

"Nosotros no venimos a criticar a ningún funcionario en particular ni a putear a nadie, venimos a decir 'acá hay algo que nos habíamos puesto de acuerdo en que lo íbamos a hacer'. Sentémonos a encontrar la manera de que eso sostenga su financiamiento. ¿No gusta que sea con el Impuesto PAÍS? Pongamos otro, pero que quede con fuerza de ley, para garantizar los fondos", subrayó.

"Lo que no puede pasar es que de un día para el otro nos levantemos y de golpe una política que estaba financiada queda desfinanciada, cuando desde el mismo Gobierno había habido voces que hablaban bien de la política pública", remarcó.

El funcionario de Javier Milei que destacó el rol del FISU y desmontó la operación en contra de Juan Grabois

Juan Grabois, referente de Patria Grande, compartió un video en redes sociales que demuestra cómo Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Sociourbana, desmontó las operaciones en su contra y en contra de la gestión de Fernanda Miño al frente del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) e instó a los libertarios a retractarse: "Pidan perdón a la sociedad por engañarla", afirmó el dirigente.

En una entrevista radial, Pareja consideró que la dirección que actualmente conduce posiblemente "fue la única secretaría que funcionó" en el gobierno de Alberto Fernández y que contó con los elogios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) catalogándola como "un ejemplo". "No me imagino al BID acompañando una política de corrupción respecto con un tema tan sensible como organizar una villa de emergencia", exaltó el funcionario.

Al respecto, Maquieyra destacó que "la persona designada para manejar el FISU había tenido una mirada positiva con respecto a mucho de lo que se había hecho, había planteado auditar, lo cual es válido y de lo cual nosotros estamos a favor".

"Los que dependen del FISU son los vecinos de los barrios que, en días de lluvia, el nene de 5 años no llega a la escuela porque está lleno de barro el camino. Si queremos argentinos libres no podemos tener gente sin techo, sin asfalto, sin una vereda para llegar a la escuela", enfatizó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanGrabois/status/1760792799601918034&partner=&hide_thread=false No dejen de mirar el video. Son de esas cosas increíbles de la Argentina.



El gobierno -sorpresas te da la vida- desmiente todas las infamias que estuvieron diciendo en la semana. El funcionario a cargo del área de integración urbana dice literalmente, "si no fue la única… https://t.co/eagYx46yD8 — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 22, 2024

En cuanto al diálogo con el actual gobierno, explicó: "Nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Vivienda, de quien depende esta política, hace aproximadamente un mes, donde se habló de la continuidad de las obras. De hecho, la semana pasada se nombraron a las personas que están a cargo del FISU y aparentemente iba a haber continuidad de las obras. Hay diálogo, pero evidentemente hay otras personas en el Gobierno que tienen otra mirada".

"Ojalá que prime la mirada de la continuidad de las obras, de la mejora, de transparentar lo que haya que transparentar, pero no dejemos de poner inversión en los vecinos que necesitan de estas obras, no para sostener un plan social, estamos hablando de gente que quiere salir todos los días a laburar y a veces no puede", expresó.

Para concluir, Maquieyra utilizó un ejemplo para graficar el impacto de las políticas que ahora se encuentran en peligro: "Marcos y Patricia viven hace diez años en el barrio Los Pomelos, en una habitación de tres metros por tres. Los padres y sus tres chicos. Con el programa Mi Pieza, enmarcado en la política de la que estamos hablando, estaban avanzando hacia construir un cuarto más. Eso permite que los tres chicos puedan estudiar igual si llueve e ir caminando a la escuela por una vereda".

"Olvídense de la meritocracia y de que cada uno salga con su libertad a buscar su laburo, porque si no tenés cómo llegar a la escuela, no hay manera de hacer camino. Creemos que hay que nivelar la cancha. Después no es lo mismo el que no esfuerza que el que se esfuerza, pero para que eso pase hay que invertir en infraestructura en los más de seis mil barrios populares que tiene la Argentina", cerró.

¿Qué es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)?

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue un fideicomiso creado en el año 2019 durante la gestión del expresidente Alberto Fernández que se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Su finalidad era financiar proyectos de vivienda para los barrios populares a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Su financiamiento se nutre con fondos del impuesto PAIS y, durante la pandemia, con el aporte solidario extraordinario de las empresas. En la esfera internacional, el fideicomiso tiene múltiples aportes por parte de organizaciones internacionales para realizar obras en asentamientos y barrios de emergencia.