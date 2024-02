El Gobierno recortó a un 1% el aporte del impuesto PAIS al Fondo de Integración Sociourbana

Cómo debo pagar en dólares para que me devuelvan el Impuesto País

La semana pasada, Juan Grabois había acusado al ministro de Economía, Luis Caputo, de armar una "operación de desprestigio" para "sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera".

"Tercer día de mentiras. Evidentemente lo que Caputo quiere es sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera. Los movimientos sociales no manejan cajas. El Estado se organiza y tiene funcionarios que pueden provenir de una empresa como Caputo o Sturzenegger o de movimientos sociales como Fernanda Miño", explicó Grabois en un video que difundió en su cuenta personal de la red social X (ex-Twitter).

No dejen de mirar el video. Son de esas cosas increíbles de la Argentina.



El gobierno -sorpresas te da la vida- desmiente todas las infamias que estuvieron diciendo en la semana. El funcionario a cargo del área de integración urbana dice literalmente, "si no fue la única… https://t.co/eagYx46yD8 — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 22, 2024

¿Qué es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)?

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue un fideicomiso creado en el año 2019 durante la gestión del expresidente Alberto Fernández que se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de Fernanda Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Su finalidad era financiar proyectos de vivienda para los barrios populares a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Su financiamiento se nutre con fondos del impuesto PAIS y, durante la pandemia, con el aporte solidario extraordinario de las empresas. En la esfera internacional, el fideicomiso tiene múltiples aportes por parte de organizaciones internacionales para realizar obras en asentamientos y barrios de emergencia.

Un funcionario de Javier Milei destacó el rol del FISU y desmontó la operación en contra de Juan Grabois

Juan Grabois, referente de Patria Grande, compartió el pasado jueves un video en redes sociales que demuestra cómo un funcionario del gobierno de Javier Milei desmontó las operaciones en su contra y en contra de la gestión de Fernanda Miño al frente del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) e instó a los libertarios a retractarse: "Pidan perdón a la sociedad por engañarla", afirmó el dirigente.

En el video se puede ver a Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio Urbana, quien destaca el funcionamiento del área y del FISU, mientras las operaciones mediáticas apuntaban a un desmanejo del fondo.

Al respecto, el dirigente le reclamó a los periodista de Clarín y La Nación que "pidan perdón" por las difamaciones: "Sería lo que corresponde, que me pidan perdón a mí y a las mujeres funcionarias que difamaron, que le pidan perdón a la sociedad por engañarla, que le pidan perdón a su profesión por deshonrar el periodismo... pero no, no lo vas a ver ni en Clarín ni en La Nación".

En una entrevista radial, Pareja consideró que la dirección que actualmente conduce posiblemente "fue la única secretaría que funcionó" en el gobierno de Alberto Fernández y que contó con los elogios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) catalogándola como "un ejemplo". "No me imagino al BID acompañando una política de corrupción respecto con un tema tan sensible como organizar una villa de emergencia", exaltó el funcionario.